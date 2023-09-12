***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.09.2023 11:06
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194100
BIST
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13:008.161
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 14,40
|Açılış
|: 8.175
|
|Önceki Kapanış
|: 8.146
|
8.081
En Yüksek
8.239
13:0026,8757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0094
|Açılış
|: 26,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8650
|
26,9499
En Düşük
26,8031
13:0028,8559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0452
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
29,2191
En Düşük
28,7759
13:001.658,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,36
|Açılış
|: 1.658,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.660,32
|
1.665,56
En Düşük
1.654,78
BIST En Aktif Hisseler13:00
|ALFAS
|150,70
|1.117.971.939
|% 10,00
|
|ASUZU
|257,40
|103.137.091
|% 10,00
|
|ALCAR
|794,30
|57.054.113
|% 10,00
|
|NUHCM
|255,20
|186.827.874
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.610.510,00
|1.610.510
|% 10,00
|
|KZGYO
|43,92
|1.026.185.569
|% -10,00
|
|KSTUR
|630,00
|1.573.740
|% -10,00
|
|ULAS
|18,47
|972.372
|% -9,99
|
|TATEN
|65,35
|522.012.279
|% -9,99
|
|OFSYM
|84,50
|229.010.357
|% -7,95
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|THYAO
|236,00
|2.997.594.346
|% 0,64
|
|ASTOR
|142,80
|2.908.865.460
|% 2,73
|
|SISE
|54,05
|2.666.054.334
|% -1,01
|
|ENKAI
|35,34
|2.179.896.019
|% 1,79
|
|ZOREN
|5,03
|1.368.726.918
|% -0,79
|
|SKBNK
|5,55
|711.608.075
|% -4,15
|
|KATMR
|2,02
|243.097.755
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,93
|1.061.765.444
|% -1,11
|
|KOZAL
|31,96
|3.863.640.402
|% -2,56
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8540
|26,8757
|% 0,03
|
|Euro
|28,8496
|28,8559
|% -0,16
|
|Sterlin
|33,4263
|33,5939
|% -0,21
|
|Frank
|30,0270
|30,2079
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1468
|7,1826
|% 0,10
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-3,17
|
|Altın Gr.
|1.659
|1.659
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|11.280
|11.451
|-25,00
|
|Tam
|11.050
|11.118
|-35,00
|
|Yarım
|5.542
|5.582
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.791
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,92
|-0,02
|
|B. Petrol
|91,27
|91,27
|0,62
|