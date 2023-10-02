***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.10.2023 10:00
***GRSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [GRSEL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
GRSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198455
BIST
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13:258.452
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 117,19
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:2527,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0784
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:2528,9903
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0182
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:251.621,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.621,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:23
|KONYA
|5.826,70
|54.747.673
|% 10,00
|
|ZOREN
|6,27
|2.838.141.063
|% 10,00
|
|CMBTN
|893,20
|16.447.385
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.071.529
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.344.685
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|4.939.182
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|USAK
|13,18
|103.128.680
|% -6,66
|
|THYAO
|249,70
|7.280.094.555
|% 2,97
|
|SISE
|55,75
|3.351.663.534
|% 2,01
|
|ZOREN
|6,27
|2.838.141.063
|% 10,00
|
|EREGL
|45,04
|2.518.940.751
|% 1,17
|
|KRDMD
|30,38
|2.336.005.424
|% 2,84
|
|ZOREN
|6,27
|2.838.141.063
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,24
|1.649.846.334
|% 1,98
|
|YKBNK
|18,58
|2.244.879.073
|% 0,65
|
|SKBNK
|6,57
|587.090.871
|% 3,79
|
|ADESE
|2,46
|215.273.888
|% 4,24
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4585
|27,4640
|% 0,30
|
|Euro
|28,9679
|28,9881
|% -0,07
|
|Sterlin
|33,3126
|33,4797
|% 0,04
|
|Frank
|29,9646
|30,1451
|% 0,57
|
|Riyal
|7,3017
|7,3383
|% 0,31
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-14,52
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.621
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|11.065
|11.232
|-58,00
|
|Tam
|10.830
|10.933
|-155,00
|
|Yarım
|5.432
|5.489
|-78,00
|
|Çeyrek
|2.708
|2.745
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,14
|-0,41
|
|B. Petrol
|93,08
|93,08
|0,88
|