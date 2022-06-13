***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.06.2022 11:31
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
31.05.2022
Tescil Tarihi
10.06.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
10.06.2022-10596
Açıklamalar
Şirketimizin 10.06.2022 tarihinde tescil olan 31.05.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036883
BIST
11:562.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,53
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
11:5617,2396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1292
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
11:5618,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0963
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
11:561.027,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.027,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler11:54
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.377.713
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|EUREN
|23,60
|256.794.991
|% 9,26
|
|BERA
|13,58
|228.131.965
|% 8,64
|
|TSGYO
|5,58
|51.919.978
|% -8,22
|
|SOKM
|13,39
|66.742.065
|% -4,08
|
|EREGL
|31,92
|1.106.053.338
|% -3,97
|
|TETMT
|225,50
|3.932.639
|% -3,92
|
|GESAN
|31,50
|54.241.706
|% -3,90
|
|THYAO
|46,98
|2.476.341.135
|% 0,60
|
|EREGL
|31,92
|1.106.053.338
|% -3,97
|
|SISE
|22,08
|593.176.068
|% -0,63
|
|SASA
|42,84
|573.220.287
|% -2,55
|
|KRDMD
|13,53
|546.514.604
|% -3,29
|
|EKGYO
|2,58
|244.965.433
|% -0,39
|
|DOHOL
|4,07
|385.072.449
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,73
|360.986.717
|% -0,42
|
|SEGYO
|1,21
|86.862.495
|% 4,31
|
|THYAO
|46,98
|2.476.341.135
|% 0,60
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2295
|17,2385
|% 0,75
|
|Euro
|18,0643
|18,0936
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,0040
|21,1093
|% -0,01
|
|Frank
|17,3237
|17,4281
|% 0,45
|
|Riyal
|4,5801
|4,6030
|% 0,72
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-17,53
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.788
|6.901
|-39,00
|
|Yarım
|3.332
|3.375
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,14
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,78
|
Seans Raporu
11:54
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12:09XU100
Endeks 2, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 46 altında . İşlem hacmi 13, 379.00 milyon TL de
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12:05EREGL
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 007, 840 adet işlem
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12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 28 kaybederek (% -0.54 ) 2, 265