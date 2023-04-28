***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 15:40
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
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Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz, 28.04.2023 tarihli toplantısında,
Şirketimizin 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 mali dönemi için hesaplarının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetimini yapmak üzere Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve ilk Olağan Genel Kurul'da onaya sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142834
BIST
16:164.714
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -76,00
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1619,4514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1621,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0447
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:161.241,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.241,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.785
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.719.735
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,42
|70.378.301
|% -9,89
|
|CEMTS
|39,36
|200.019.414
|% -9,52
|
|IMASM
|27,82
|594.686.965
|% -8,55
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|CVKMD
|189,50
|2.268.977.319
|% 2,16
|
|THYAO
|130,30
|1.687.626.370
|% -0,38
|
|KOPOL
|51,60
|1.676.594.897
|% 0,49
|
|KONTR
|135,20
|1.274.948.727
|% -6,24
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|EKGYO
|6,15
|530.804.201
|% -0,97
|
|YKBNK
|9,69
|663.019.265
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.175.698.484
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,58
|1.002.068.599
|% -2,47
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4474
|19,4514
|% 0,14
|
|Euro
|21,4223
|21,4483
|% 0,21
|
|Sterlin
|24,2651
|24,3868
|% 0,17
|
|Frank
|21,6941
|21,8247
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1702
|5,1961
|% 0,05
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-1,76
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.110
|9.332
|50,00
|
|Yarım
|4.446
|4.570
|32,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.292
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|0,70
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:29ANHYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 947 adet işlem
-
16:28ITTFH
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 547, 734 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 37 kaybederek (% -1.34 ) 5, 189
-
16:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, CVKMD, THYAO
-
16:27FLAP
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 728, 955 adet işlem