***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiŞirketimize ait gayrimenkul ve taşıtların değerlemesiRapor Tarihi30.12.2022AçıklamalarŞirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin ve taşıtların güncel tarihli değerleme raporlarıNet Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve DanışmanlıkA.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Tespit edilen değerler, Şirketimizin 31.12.2022 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamalar mevcuttur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120664BIST