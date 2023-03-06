***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
06.03.2023 20:15
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Şirketimize ait gayrimenkul ve taşıtların değerlemesi
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin ve taşıtların güncel tarihli değerleme raporları
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Tespit edilen değerler, Şirketimizin 31.12.2022 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamalar mevcuttur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120664
BIST
18:055.392
En Yüksek
|Değişim
|: 3,45%
|| 179,93
|Açılış
|: 5.244
|
|Önceki Kapanış
|: 5.212
|
5.428
En Düşük
5.222
18:0518,9086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0133
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1400
|
18,9533
En Düşük
18,8123
18:0520,1945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0220
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3350
|
20,3097
En Düşük
20,0406
18:051.119,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,96
|Açılış
|: 1.119,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.124,67
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|46,20
|59.504.609
|% 10,00
|
|KRGYO
|9,13
|24.175.515
|% 10,00
|
|ASTOR
|44,32
|2.237.490.861
|% 9,98
|
|MARKA
|5,51
|9.035.906
|% 9,98
|
|UZERB
|234,80
|3.489.829
|% 9,98
|
|ULUSE
|242,30
|496.300.986
|% -9,99
|
|KMPUR
|106,60
|342.190.729
|% -6,98
|
|SELGD
|6,60
|6.082.347
|% -5,58
|
|BASCM
|5,70
|1.453.094
|% -5,00
|
|KGYO
|31,58
|40.902.121
|% -4,30
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|THYAO
|142,40
|5.336.829.996
|% 2,67
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|TUPRS
|622,40
|4.686.069.028
|% 1,95
|
|YKBNK
|10,74
|4.850.040.477
|% 8,92
|
|EKGYO
|8,35
|2.561.041.118
|% 3,21
|
|AKBNK
|18,75
|5.151.822.968
|% 7,70
|
|ISCTR
|12,96
|3.407.284.481
|% 9,92
|
|EREGL
|44,40
|9.703.700.618
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8447
|18,8818
|% -0,07
|
|Euro
|20,1200
|20,2036
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,6186
|22,7320
|% -0,11
|
|Frank
|20,1899
|20,3115
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0139
|5,0390
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-0,76
|
|Altın Gr.
|1.119
|1.119
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-13,00
|
|Tam
|7.595
|7.671
|-8,00
|
|Yarım
|3.710
|3.754
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.855
|1.877
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,06
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,76
|12,77
|-0,01
|
|B. Petrol
|86,25
|86,25
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DURDO
Yüzde 7.98 oranında artışla 50.75 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 024 adet işlem
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17:57NTGAZ
Yüzde 9.98 oranında artışla 35.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 866, 586 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 196, 2 artarak (% 3.42 ) 5, 929
-
17:56XU100
Endeks 5, 374 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 90, 818.00 milyon TL de
-
17:56GARAN
Yüzde 7.04 oranında artışla 25.56 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 862, 316 adet işlem