***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
15.04.2024 18:10
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
31.12.2023 Tarihli gayrimenkul ve taşıtların değerlemesi.
Rapor Tarihi
26.01.2024
Açıklamalar
Şirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin ve taşıtların güncel tarihli değerleme raporları Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.
Tespit edilen değerler, Şirketimizin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamalar mevcuttur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272106
BIST
'
18:059.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -134,39
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.680
En Yüksek
9.824
18:0532,4305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0740
|Açılış
|: 32,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
18:0534,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0704
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
18:052.464,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 26,00
|Açılış
|: 2.464,65
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.422,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAPIL
|154,00
|140.521.015
|% 10,00
|
|LUKSK
|122,10
|41.399.694
|% 10,00
|
|FLAP
|10,68
|159.156.930
|% 9,99
|
|GOLTS
|534,00
|1.011.747.331
|% 9,99
|
|TGSAS
|69,45
|26.633.505
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|260.460.250
|% -9,98
|
|YAYLA
|25,70
|94.155.317
|% -8,21
|
|FONET
|23,94
|86.633.300
|% -7,42
|
|ERSU
|43,94
|43.554.335
|% -6,91
|
|HDFGS
|2,13
|118.642.568
|% -6,58
|
|THYAO
|298,50
|11.641.840.379
|% -3,48
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|TUPRS
|183,00
|5.260.103.561
|% -2,87
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|AKBNK
|58,40
|4.416.744.772
|% 3,00
|
|ZOREN
|5,88
|2.627.733.927
|% 1,38
|
|ISCTR
|12,71
|5.384.324.203
|% -1,01
|
|ODAS
|9,41
|1.935.859.200
|% 1,73
|
|EKGYO
|10,81
|1.967.904.475
|% 0,56
|
|YKBNK
|31,60
|5.142.409.452
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4059
|32,4305
|% 0,23
|
|Euro
|34,4544
|34,4996
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,2755
|40,4774
|% -0,19
|
|Frank
|35,4502
|35,6278
|% -0,01
|
|Riyal
|8,6267
|8,6700
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,68
|28,70
|% 0,66
|
|Platin
|967,96
|968,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,53
|1.034,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,81
|89,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.365,44
|2.365,87
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ENSRI
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 30.82 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 096, 765 adet işlem
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17:56XU030
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17:56XU100
Endeks 9, 708 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 102, 462.00 milyon TL de
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17:56HALKB
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17:53EUKYO
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 27.16 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 832 adet işlem