***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşKale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriği31.12.2023 Tarihli gayrimenkul ve taşıtların değerlemesi.Rapor Tarihi26.01.2024AçıklamalarŞirketimizin aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin ve taşıtların güncel tarihli değerleme raporları Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.Tespit edilen değerler, Şirketimizin 31.12.2023 tarihli finansal tablolarına yansıtılmış olup, ilgili finansal dipnotlarda detaylı açıklamalar mevcuttur.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272106BIST