***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
18.04.2023 16:57
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim kurulumuz 18 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ,
Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3. Maddesinin ekteki tadil metninde görüldüğü gibi değiştirilmesi işlemlerinin Genel Kurul'un gündemine alınmasına,
2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasının öncesinde, ilgili gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, ana sözleşme değişikliği için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve devamında T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve söz konusu değişiklik için gerekli izin ve onayların alınmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139755
BIST
18:055.019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -40,65
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.012
18:0519,4051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 20,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
18:0521,2788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0870
|Açılış
|: 21,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
18:051.252,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.252,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRSAN
|133,10
|295.571.501
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|28.523.674
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|89.341.115
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.846.602
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|36.103.569
|% 9,94
|
|LIDER
|97,20
|68.697.044
|% -10,00
|
|BALAT
|14,99
|2.059.567
|% -9,97
|
|IMASM
|57,15
|46.193.493
|% -9,91
|
|EUYO
|5,13
|2.768.776
|% -8,39
|
|QNBFL
|85,15
|727.554
|% -7,95
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|KOZAA
|46,52
|3.526.876.838
|% -6,10
|
|THYAO
|136,20
|3.520.546.698
|% 0,37
|
|EREGL
|34,70
|1.866.590.577
|% -1,25
|
|ASTOR
|52,65
|1.758.025.724
|% 0,10
|
|KOZAL
|23,60
|7.873.576.808
|% -4,22
|
|EKGYO
|6,71
|903.831.991
|% -1,32
|
|ISCTR
|12,01
|1.365.680.308
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,25
|973.453.374
|% 0,99
|
|AKBNK
|17,97
|1.297.866.144
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4001
|19,4051
|% 0,07
|
|Euro
|21,2680
|21,2788
|% 0,41
|
|Sterlin
|24,0310
|24,1516
|% 0,52
|
|Frank
|21,5304
|21,6601
|% 0,27
|
|Riyal
|5,1576
|5,1835
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|11,64
|
|Altın Gr.
|1.252
|1.252
|9,32
|
|Cumhuriyet
|8.833
|8.966
|79,00
|
|Tam
|8.873
|9.056
|118,00
|
|Yarım
|4.334
|4.433
|64,00
|
|Çeyrek
|2.167
|2.223
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,71
|15,72
|0,11
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,46
|