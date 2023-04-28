***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim kurulumuz 18 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ,Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3. Maddesinin tadil metnindeki gibi değiştirilmesi işlemlerinin Genel Kurul'un gündemine alınmasına, 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasının öncesinde, ilgili gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, ana sözleşme değişikliği için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve devamında T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve söz konusu değişiklik için gerekli izin ve onayların alınmasına oybirliğiyle karar verilmiş ve bu durum 18.04.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.04.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-36651 sayılı yazısı ile gerekli izinler bugün alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142798BIST