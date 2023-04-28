***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.04.2023 15:02
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim kurulumuz 18 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ,
Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3. Maddesinin tadil metnindeki gibi değiştirilmesi işlemlerinin Genel Kurul'un gündemine alınmasına, 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasının öncesinde, ilgili gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, ana sözleşme değişikliği için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve devamında T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve söz konusu değişiklik için gerekli izin ve onayların alınmasına oybirliğiyle karar verilmiş ve bu durum 18.04.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu' nun 28.04.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-36651 sayılı yazısı ile gerekli izinler bugün alınmış olup, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142798
BIST
16:164.714
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -76,00
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1619,4514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 20,2800
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|Önceki Kapanış
|: 20,2900
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19,4665
En Düşük
19,4050
16:1621,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0447
|Açılış
|: 22,2200
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|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:161.241,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.241,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:14
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.785
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.719.735
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,42
|70.378.301
|% -9,89
|
|CEMTS
|39,36
|200.019.414
|% -9,52
|
|IMASM
|27,82
|594.686.965
|% -8,55
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|CVKMD
|189,50
|2.268.977.319
|% 2,16
|
|THYAO
|130,30
|1.687.626.370
|% -0,38
|
|KOPOL
|51,60
|1.676.594.897
|% 0,49
|
|KONTR
|135,20
|1.274.948.727
|% -6,24
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|EKGYO
|6,15
|530.804.201
|% -0,97
|
|YKBNK
|9,69
|663.019.265
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.175.698.484
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,58
|1.002.068.599
|% -2,47
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4474
|19,4514
|% 0,14
|
|Euro
|21,4223
|21,4483
|% 0,21
|
|Sterlin
|24,2651
|24,3868
|% 0,17
|
|Frank
|21,6941
|21,8247
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1702
|5,1961
|% 0,05
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-1,76
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.110
|9.332
|50,00
|
|Yarım
|4.446
|4.570
|32,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.292
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|0,70
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:29ANHYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 947 adet işlem
-
16:28ITTFH
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 547, 734 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 37 kaybederek (% -1.34 ) 5, 189
-
16:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, CVKMD, THYAO
-
16:27FLAP
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 8.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 728, 955 adet işlem