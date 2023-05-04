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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

04.05.2023 11:53
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim kurulumuz 18 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ,
Şirket esas sözleşmesinin Amaç ve Konu ile ilgili 3. Maddesinin tadil metnindeki gibi değiştirilmesi işlemlerinin Genel Kurul'un gündemine alınmasına, 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulunda pay sahiplerinin onayına sunulmasının öncesinde, ilgili gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, ana sözleşme değişikliği için öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve devamında T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve söz konusu değişiklik için gerekli izin ve onayların alınmasına oybirliğiyle karar verilmiş ve bu durum 18.04.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. 
Sermaye Piyasası Kurulu' ndan 28.04.2023 tarihinde  izin alındıktan sonra,  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden de E-50035491-431.02-00085071462 sayılı yazı ile  gerekli izin alınmıştır. Esas sözleşme değişikliği 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146733


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