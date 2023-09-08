***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
08.09.2023 15:49
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas sözleşmesi ekte sunulmaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3-e 26/05/2023 26/05/2023 10839
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193189
BIST
'
17:158.343
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 5,53
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.296
En Yüksek
8.398
17:1526,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
17:1528,8317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1182
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
17:151.665,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.665,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GRSEL
|55,00
|157.126.231
|% 10,00
|
|TMSN
|111,10
|488.579.094
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|148.046.325
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|385.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|123.792,00
|4.208.928
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|35.234.217
|% -9,98
|
|EKIZ
|36,82
|972.271
|% -9,98
|
|YONGA
|49,02
|4.516.315
|% -9,97
|
|TUKAS
|11,75
|1.511.059.327
|% -9,96
|
|BRSAN
|712,60
|2.114.074.497
|% -7,68
|
|ENERY
|206,20
|6.738.827.760
|% -0,15
|
|THYAO
|245,40
|5.633.388.545
|% 0,33
|
|KOZAL
|30,96
|4.734.681.413
|% 1,98
|
|ASELS
|43,28
|4.705.338.347
|% 3,05
|
|ISCTR
|24,82
|4.486.874.437
|% 1,06
|
|ZOREN
|5,06
|2.368.465.280
|% 4,12
|
|SKBNK
|5,52
|1.487.567.375
|% 9,96
|
|EKGYO
|9,53
|2.502.333.191
|% -0,73
|
|GSDHO
|4,87
|1.235.912.793
|% 3,18
|
|YKBNK
|17,31
|3.198.289.853
|% 0,41
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8440
|26,8538
|% 0,19
|
|Euro
|28,8126
|28,8312
|% 0,41
|
|Sterlin
|33,4803
|33,6482
|% 0,43
|
|Frank
|30,0397
|30,2207
|% 0,42
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|9,14
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.665
|9,88
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.062
|11.174
|65,00
|
|Yarım
|5.548
|5.608
|32,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,91
|19,93
|0,12
|
|B. Petrol
|90,36
|90,36
|0,44
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26TOASO
Yüzde 6.00 oranında artışla 286.20 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 648, 330 adet işlem
-
17:24IPEKE
Yüzde 4.32 oranında artışla 51.95 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 484, 771 adet işlem
-
17:23HURGZ
Yüzde 5.90 oranında artışla 4.85 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 664, 088 adet işlem
-
17:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ASTOR, PETKM
-
17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 8 artarak (% 0.20 ) 7, 320