***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
10.05.2022 18:47
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 357.957 -704.678 59.193.464 1.669.952 22.807.811 54.333.698 167.658.204 178.129 167.836.333
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-8.568.078 1.743.296 61.158.480 -54.333.698 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.264 180.026.815 20.195 69.380.282 249.441.556 -30.818 249.410.738
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
57.000.000 -38.400.000 18.600.000 18.600.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-75.000.000 -75.000.000 -75.000.000
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-770.989 -770.989 -770.989
Dönem Sonu Bakiyeler
27 87.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.413.248 44.815.497 69.380.282 359.928.771 147.311 360.076.082
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 87.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.413.248 44.815.497 69.380.282 359.928.771 147.311 360.076.082
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-281 69.380.563 -69.380.282 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.773.291 26.773.291 -58.675 26.714.616
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
102.559.556 102.559.556
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.494.975 -2.494.975 -2.494.975
Dönem Sonu Bakiyeler
27 102.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.412.967 111.701.085 26.773.291 501.766.643 88.636 501.855.279
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.637.846 -11.318.803
Dönem Karı (Zararı)
26.706.894 14.318.704
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.706.894 14.318.704
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.611.233 13.106.176
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:17-19 4.009.825 2.111.931
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Not:22-24 7.975.763 6.338.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22-24 3.669.565 3.227.520
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not:22-24 4.306.198 767.602
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 2.343.290
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Not:33 6.303.324 1.479.261
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:31-33 -1.257.261 -1.001.790
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not:31-33 6.063.301 3.047.246
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not:10 1.414.445 -376.756
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not:10 82.839 -189.439
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.051.611 1.007.265
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-4.051.611 1.007.265
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not:35 6.643.349 2.219.186
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-269.417 -49.879
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not:17-19 -269.417 -49.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-66.330.400 -34.062.401
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 -88.316.973 -18.541.377
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 578.095 1.480.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:10 -88.895.068 -20.022.005
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -170.276 -6.581.024
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 0 -6.583.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not:11 -170.276 2.738
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not:13 -1.002.646 -21.625
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not:15 -14.208.984 2.648.996
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:10 20.039.115 3.144.403
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 -17.380 48.924
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:10 20.056.495 3.095.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:20 2.237.371 21.909.001
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not:11 -3.149.741 7.760.506
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:11 0 16.276.316
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not:11 -3.149.741 -8.515.810
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not:15 9.643.551 -44.019.520
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.598.183 -361.761
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 8.598.183 -361.761
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-19.012.273 -6.637.521
Ödenen Faiz
-4.806.040 -2.045.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not:22-24 -515.198 -548.050
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-304.335 -2.087.776
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.207.929 -29.502.787
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
15.000.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17-19 1.690.200 2.036.783
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not:17-19 1.690.200 2.036.783
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-19 -8.482.271 -31.539.570
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-19 -8.086.019 -31.539.570
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not:17-19 -396.252 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.803.609 24.892.212
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.559.556 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.559.556 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-13.755.947 24.892.212
Kredilerden Nakit Girişleri
Not:8 -13.755.947 24.892.212
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.373.692 -15.929.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
72.373.692 -15.929.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 42.165.293 29.394.955
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not:6 114.538.985 13.465.577
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 114.538.985 42.165.293
Ticari Alacaklar
Not.10 200.678.970 112.361.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10,37 11.045.623 11.623.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10 189.633.347 100.738.279
Diğer Alacaklar
Not.11 568.370 398.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 568.370 398.094
Stoklar
Not.13 2.317.234 1.314.588
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 27.748.233 13.452.121
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.748.233 13.452.121
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 379.113 638.766
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 767.819 11.588.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
767.819 11.588.938
ARA TOPLAM
346.998.724 181.919.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
346.998.724 181.919.797
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
Not.11 66.396 66.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11 66.396 66.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 13.548.213 9.496.602
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 72.874.550 72.730.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 455.090.922 453.966.520
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 1.207.009 1.207.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 3.357.573 3.076.802
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 3.357.573 3.076.802
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 4.054.237 4.141.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.054.237 4.141.365
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
550.198.900 544.684.694
TOPLAM VARLIKLAR
897.197.624 726.604.491
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 17.116.832 3.113.149
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 29.955.053 61.475.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.955.053 61.475.376
Banka Kredileri
Not.8 28.957.315 60.912.946
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 997.738 562.430
Ticari Borçlar
Not.10 106.411.571 86.372.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10,37 26.877 44.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10 106.384.694 86.328.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Not.20 7.506.916 5.269.545
Diğer Borçlar
Not.11 24.691.080 23.150.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 24.691.080 23.150.336
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 45.523.284 35.879.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 45.523.284 35.879.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 6.047.593
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 11.289.423 5.350.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22,24 3.580.311 1.947.153
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22,24 7.709.112 3.402.914
ARA TOPLAM
248.541.752 220.610.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
248.541.752 220.610.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 55.778.139 52.017.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
55.778.139 52.017.446
Banka Kredileri
Not.8 55.426.364 51.230.363
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 351.775 787.083
Diğer Borçlar
Not.11 11.353.975 16.044.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11 11.353.975 16.044.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.218.384 5.697.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22,24 7.218.384 5.697.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 72.450.095 72.158.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.800.593 145.917.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
395.342.345 366.528.409
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
501.766.643 359.928.771
Ödenmiş Sermaye
Not.27 102.000.000 87.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
102.559.556
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
Not.27 -74.642.043 -74.642.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
229.961.787 229.961.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
229.961.787 229.961.787
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
230.652.201 230.652.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-690.414 -690.414
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
Not.27 0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 3.412.967 3.413.248
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 111.701.085 44.815.497
Net Dönem Karı veya Zararı
26.773.291 69.380.282
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
88.636 147.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
501.855.279 360.076.082
TOPLAM KAYNAKLAR
897.197.624 726.604.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 258.279.051 112.285.367
Satışların Maliyeti
Not.28 -216.072.479 -89.960.106
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.206.572 22.325.261
BRÜT KAR (ZARAR)
42.206.572 22.325.261
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -6.160.979 -3.131.165
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -238.367 -96.309
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 8.199.913 4.678.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -12.298.246 -6.348.597
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
31.708.893 17.427.704
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.656.304 401.628
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -1.386.887 -351.749
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6.177.973 1.105.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.156.283 18.583.346
Finansman Gelirleri
Not.33 1.257.261 1.001.790
Finansman Giderleri
Not.33 -6.063.301 -3.047.246
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
33.350.243 16.537.890
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.643.349 -2.219.186
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -6.351.928 -3.266.548
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -291.421 1.047.362
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
26.706.894 14.318.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
26.706.894 14.318.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-66.397 47.596
Ana Ortaklık Payları
26.773.291 14.271.108
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.819 7.819
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.819 7.819
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.955 -1.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9.774 9.774
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.819 7.819
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.714.713 14.326.523
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-66.397 47.596
Ana Ortaklık Payları
26.781.110 14.278.927
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028693
BIST