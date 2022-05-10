***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 357.957 -704.678 59.193.464 1.669.952 22.807.811 54.333.698 167.658.204 178.129 167.836.333Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-8.568.078 1.743.296 61.158.480 -54.333.698 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)14.264 180.026.815 20.195 69.380.282 249.441.556 -30.818 249.410.738Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı57.000.000 -38.400.000 18.600.000 18.600.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-75.000.000 -75.000.000 -75.000.000Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-770.989 -770.989 -770.989Dönem Sonu Bakiyeler27 87.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.413.248 44.815.497 69.380.282 359.928.771 147.311 360.076.082Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 87.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.413.248 44.815.497 69.380.282 359.928.771 147.311 360.076.082Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-281 69.380.563 -69.380.282 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)26.773.291 26.773.291 -58.675 26.714.616Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı15.000.000 15.000.000 15.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer Katkıları102.559.556 102.559.556Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.494.975 -2.494.975 -2.494.975Dönem Sonu Bakiyeler27 102.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.412.967 111.701.085 26.773.291 501.766.643 88.636 501.855.279Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.637.846 -11.318.803Dönem Karı (Zararı)26.706.894 14.318.704Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)26.706.894 14.318.704Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.611.233 13.106.176Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:17-19 4.009.825 2.111.931Karşılıklar İle İlgili DüzeltmelerNot:22-24 7.975.763 6.338.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:22-24 3.669.565 3.227.520Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot:22-24 4.306.198 767.602Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 2.343.290Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerNot:33 6.303.324 1.479.261Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot:31-33 -1.257.261 -1.001.790Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot:31-33 6.063.301 3.047.246Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot:10 1.414.445 -376.756Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot:10 82.839 -189.439Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-4.051.611 1.007.265İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-4.051.611 1.007.265Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot:35 6.643.349 2.219.186Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-269.417 -49.879Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot:17-19 -269.417 -49.879İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-66.330.400 -34.062.401Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 -88.316.973 -18.541.377İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 578.095 1.480.628İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:10 -88.895.068 -20.022.005Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 -170.276 -6.581.024İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 0 -6.583.762İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not:11 -170.276 2.738Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot:13 -1.002.646 -21.625Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not:15 -14.208.984 2.648.996Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:10 20.039.115 3.144.403İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 -17.380 48.924İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not:10 20.056.495 3.095.479Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not:20 2.237.371 21.909.001Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot:11 -3.149.741 7.760.506İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not:11 0 16.276.316İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not:11 -3.149.741 -8.515.810Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not:15 9.643.551 -44.019.520İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.598.183 -361.761Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not.26 8.598.183 -361.761Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-19.012.273 -6.637.521Ödenen Faiz-4.806.040 -2.045.456Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot:22-24 -515.198 -548.050Vergi İadeleri (Ödemeleri)-304.335 -2.087.776YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI8.207.929 -29.502.787İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları15.000.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot:17-19 1.690.200 2.036.783Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot:17-19 1.690.200 2.036.783Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-19 -8.482.271 -31.539.570Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-19 -8.086.019 -31.539.570Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot:17-19 -396.252 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI88.803.609 24.892.212Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri102.559.556 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri102.559.556 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-13.755.947 24.892.212Kredilerden Nakit GirişleriNot:8 -13.755.947 24.892.212YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.373.692 -15.929.378NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.373.692 -15.929.378DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 42.165.293 29.394.955DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot:6 114.538.985 13.465.577Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 114.538.985 42.165.293Ticari AlacaklarNot.10 200.678.970 112.361.997İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10,37 11.045.623 11.623.718İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10 189.633.347 100.738.279Diğer AlacaklarNot.11 568.370 398.094İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 568.370 398.094StoklarNot.13 2.317.234 1.314.588Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 27.748.233 13.452.121İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler27.748.233 13.452.121Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 379.113 638.766Diğer Dönen VarlıklarNot.26 767.819 11.588.938İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar767.819 11.588.938ARA TOPLAM346.998.724 181.919.797TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR346.998.724 181.919.797DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 66.396 66.396İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11 66.396 66.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 13.548.213 9.496.602Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 72.874.550 72.730.000Maddi Duran VarlıklarNot.18 455.090.922 453.966.520Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 1.207.009 1.207.009Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 3.357.573 3.076.802Diğer Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 3.357.573 3.076.802Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 4.054.237 4.141.365İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.054.237 4.141.365TOPLAM DURAN VARLIKLAR550.198.900 544.684.694TOPLAM VARLIKLAR897.197.624 726.604.491KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 17.116.832 3.113.149Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 29.955.053 61.475.376İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları29.955.053 61.475.376Banka KredileriNot.8 28.957.315 60.912.946Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 997.738 562.430Ticari BorçlarNot.10 106.411.571 86.372.456İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10,37 26.877 44.257İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10 106.384.694 86.328.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNot.20 7.506.916 5.269.545Diğer BorçlarNot.11 24.691.080 23.150.336İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 24.691.080 23.150.336Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 45.523.284 35.879.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 45.523.284 35.879.733Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 6.047.593Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 11.289.423 5.350.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22,24 3.580.311 1.947.153Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22,24 7.709.112 3.402.914ARA TOPLAM248.541.752 220.610.662TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER248.541.752 220.610.662UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 55.778.139 52.017.446İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar55.778.139 52.017.446Banka KredileriNot.8 55.426.364 51.230.363Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 351.775 787.083Diğer BorçlarNot.11 11.353.975 16.044.453İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11 11.353.975 16.044.453Uzun Vadeli Karşılıklar7.218.384 5.697.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22,24 7.218.384 5.697.175Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 72.450.095 72.158.673TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER146.800.593 145.917.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER395.342.345 366.528.409ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar501.766.643 359.928.771Ödenmiş SermayeNot.27 102.000.000 87.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)102.559.556Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiNot.27 -74.642.043 -74.642.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)229.961.787 229.961.787Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)229.961.787 229.961.787Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)230.652.201 230.652.201Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-690.414 -690.414Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not.27 0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.27 3.412.967 3.413.248Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.27 111.701.085 44.815.497Net Dönem Karı veya Zararı26.773.291 69.380.282Kontrol Gücü Olmayan Paylar88.636 147.311TOPLAM ÖZKAYNAKLAR501.855.279 360.076.082TOPLAM KAYNAKLAR897.197.624 726.604.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 258.279.051 112.285.367Satışların MaliyetiNot.28 -216.072.479 -89.960.106TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.206.572 22.325.261BRÜT KAR (ZARAR)42.206.572 22.325.261Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -6.160.979 -3.131.165Pazarlama GiderleriNot.29-30 -238.367 -96.309Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 8.199.913 4.678.514Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -12.298.246 -6.348.597ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)31.708.893 17.427.704Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 1.656.304 401.628Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -1.386.887 -351.749Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6.177.973 1.105.763FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.156.283 18.583.346Finansman GelirleriNot.33 1.257.261 1.001.790Finansman GiderleriNot.33 -6.063.301 -3.047.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)33.350.243 16.537.890Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.643.349 -2.219.186Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -6.351.928 -3.266.548Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -291.421 1.047.362SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)26.706.894 14.318.704DÖNEM KARI (ZARARI)26.706.894 14.318.704Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-66.397 47.596Ana Ortaklık Payları26.773.291 14.271.108Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar7.819 7.819Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.819 7.819Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.955 -1.955Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi9.774 9.774Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.819 7.819TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)26.714.713 14.326.523Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-66.397 47.596Ana Ortaklık Payları26.781.110 14.278.927http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028693BIST