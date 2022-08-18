***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
18.08.2022 22:16
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 30.000.000 357.957 -704.678 59.193.464 1.669.952 22.807.808 54.333.698 167.658.201 178.129 167.836.330
Transferler
-8.568.078 1.743.296 61.158.480 -54.333.698 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
699.188 26.510.635 27.209.823 -20.600 27.189.223
Sermaye Arttırımı
57.000.000 -38.400.000 18.600.000 18.600.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-75.000.000 -75.000.000 -75.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
20.198 20.198 20.198
Dönem Sonu Bakiyeler
27 87.000.000 -74.642.043 -5.490 40.625.386 3.413.248 45.586.486 26.510.635 138.488.222 157.529 138.645.751
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 87.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.413.248 44.815.497 69.380.282 359.928.771 147.311 360.076.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
51.052.752 51.052.752 51.052.752
Dönem Karı (Zararı)
51.491 51.491
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
102.559.556 102.559.556
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.494.975 -2.494.975 -2.494.975
Dönem Sonu Bakiyeler
27 102.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.412.967 111.701.085 51.052.752 526.046.104 198.802 526.244.906
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-78.230.418 43.825.033
Dönem Karı (Zararı)
51.096.521 26.490.035
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
51.096.521 26.490.035
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
49.683.840 19.156.014
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.17-19 13.729.965 8.999.551
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
Not.24 47.559 1.997.920
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 47.559 1.997.920
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
Not.22-24 13.221.428 743.417
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22-24 3.598.038 1.990.861
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22-24 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
Not.22-24 9.623.390 -1.247.444
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
Not.33 20.016.603 4.740.457
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.31,33 -2.652.204 -1.639.361
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Not.31-33 19.416.611 6.860.677
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
Not.10 1.816.931 -411.204
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
Not.10 1.435.265 -69.655
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-8.640.976 -827.872
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
Not.35 11.178.680 4.421.975
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
130.581 -919.434
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
Not.17-19 130.581 -919.434
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-155.718.571 13.259.300
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 -110.781.175 -6.020.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 1.295.506 -6.437.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.10 -112.076.681 416.474
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -1.537.085 33.484.642
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 0 33.798.888
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
Not.11 -1.537.085 -314.246
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
Not.13 -941.246 -160.308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
Not.15 -86.941.270 -12.244.683
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.10 72.904.581 2.699.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 -14.459 -113.774
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.10 72.919.040 2.813.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.20 3.833.048 625.467
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
Not.11 -3.876.459 2.444.157
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 0 8.544.857
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
Not.11 -3.876.459 -6.100.700
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
Not.15 -26.030.079 -4.602.529
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.348.886 -2.966.510
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
Not.26 -7.118.951 -622.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
4.770.065 -2.343.815
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-54.938.210 58.905.349
Ödenen Faiz
-16.764.407 -5.221.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
Not.22-24 -164.513 -901.437
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-6.363.288 -8.957.563
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-57.640.316 -7.690.878
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
15.000.000 4.650.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17-19 1.421.981 49.562.093
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.17-19 1.421.981 49.562.093
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-19 -74.062.297 -61.902.971
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-19 -63.647.476 -61.902.971
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Not.17-19 -10.414.821
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
205.515.124 -45.721.116
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.559.556
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-75.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Not.8 102.955.568 29.278.884
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.644.390 -9.586.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
69.644.390 -9.586.961
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 42.165.293 18.198.343
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Not.6 111.809.683 8.611.382
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
Not.6 111.809.683 42.165.293
Finansal Yatırımlar
Not.7 1.300.000 0
Ticari Alacaklar
Not.10 223.143.172 112.361.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10,37 10.328.212 11.623.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Not.10,37 212.814.960 100.738.279
Diğer Alacaklar
Not.11 1.935.179 398.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not:11,37 1.935.179 398.094
Stoklar
Not.13 2.255.834 1.314.588
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 94.700.144 13.452.121
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.434
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
94.690.710 13.452.121
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Not.25 11.818 638.766
Diğer Dönen Varlıklar
Not.26 6.818.875 11.588.938
ARA TOPLAM
441.974.705 181.919.797
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
441.974.705 181.919.797
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
Not.11 66.396 66.396
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Not.11,37 66.396 66.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Not.16 18.137.578 9.496.602
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Not.17 72.874.550 72.730.000
Maddi Duran Varlıklar
Not.18 503.395.449 453.966.520
Kullanım Hakkı Varlıkları
Not.18 1.207.009 1.207.009
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Not.19 12.932.556 3.076.802
Peşin Ödenmiş Giderler
Not.15 9.844.046 4.141.365
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.844.046 4.141.365
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
618.457.584 544.684.694
TOPLAM VARLIKLAR
1.060.432.289 726.604.491
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Not.8 23.267.749 3.113.149
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
23.267.749 3.113.149
Banka Kredileri
23.267.749 3.113.149
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
72.707.615 61.475.376
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Not.8 72.707.615 61.475.376
Banka Kredileri
Not.8 71.709.877 60.912.946
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 997.738 562.430
Ticari Borçlar
Not.10 159.277.037 86.372.456
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
Not.10,37 29.798 44.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Not.10,37 159.247.239 86.328.199
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
No.20 9.102.593 5.269.545
Diğer Borçlar
Not.11 26.327.460 23.150.336
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.327.460 23.150.336
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 9.849.654 35.879.733
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
Not.15 9.849.654 35.879.733
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Not.35 2.677.741
Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22 16.635.083 5.350.067
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22,24 3.608.779 1.947.153
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Not.22,24 13.026.304 3.402.914
ARA TOPLAM
319.844.932 220.610.662
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
319.844.932 220.610.662
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 123.586.175 52.017.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
Not.8 123.586.175 52.017.446
Banka Kredileri
123.234.400 51.230.363
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Not.8 351.775 787.083
Diğer Borçlar
Not.11 8.990.877 16.044.453
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Not.11,37 8.990.877 16.044.453
Uzun Vadeli Karşılıklar
Not.22,24 7.469.074 5.697.175
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.469.074 5.697.175
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Not.35 74.296.325 72.158.673
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
214.342.451 145.917.747
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
534.187.383 366.528.409
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
526.046.104 359.928.771
Ödenmiş Sermaye
Not.27 102.000.000 87.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
102.559.556 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-74.642.043 -74.642.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
Not.27 229.961.787 229.961.787
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
229.961.787 229.961.787
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
230.652.201 230.652.201
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-690.414 -690.414
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Not.27 3.412.967 3.413.248
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
Not.27 111.701.085 44.815.497
Net Dönem Karı veya Zararı
51.052.752 69.380.282
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
198.802 147.311
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
526.244.906 360.076.082
TOPLAM KAYNAKLAR
1.060.432.289 726.604.491
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Not.28 563.906.292 225.743.831 305.627.241 113.458.464
Satışların Maliyeti
Not.28 -493.570.523 -184.000.896 -277.498.044 -94.040.790
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.335.769 41.742.935 28.129.197 19.417.674
BRÜT KAR (ZARAR)
70.335.769 41.742.935 28.129.197 19.417.674
Genel Yönetim Giderleri
Not.29-30 -13.317.429 -7.305.072 -7.156.450 -4.173.907
Pazarlama Giderleri
Not.29-30 -494.853 -225.701 -256.486 -129.392
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Not.31 24.159.272 9.044.276 15.959.359 4.365.762
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Not.31 -13.774.369 -9.874.385 -1.476.123 -3.525.788
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
66.908.390 33.382.053 35.199.497 15.954.349
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Not.32 1.656.304 4.125.000 3.723.372
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Not.32 -1.786.885 -3.205.566 -399.998 -2.853.817
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12.261.799 1.831.839 6.083.826 726.076
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
79.039.608 36.133.326 40.883.325 17.549.980
Finansman Gelirleri
Not.33 2.652.204 1.639.361 1.394.943 637.571
Finansman Giderleri
Not.33 -19.416.611 -6.860.677 -13.353.310 -3.813.431
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
62.275.201 30.912.010 28.924.958 14.374.120
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-11.178.680 -4.421.975 -4.535.331 -2.202.789
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
Not.35 -9.041.029 -8.638.073 -2.689.101 -5.371.525
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.137.651 4.216.098 -1.846.230 3.168.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.096.521 26.490.035 24.389.627 12.171.331
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.096.521 26.490.035 24.389.627 12.171.331
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.769 -20.600 110.166 -68.196
Ana Ortaklık Payları
51.052.752 26.510.635 24.279.461 12.239.527
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 699.188 -7.819 691.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 896.159 -9.774 886.385
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-196.971 1.955 -195.016
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 1.955 1.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-196.971 0 -196.971
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
- 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 699.188 -7.819 691.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.096.521 27.189.223 24.381.808 12.862.700
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.769 -20.600 110.166 -68.196
Ana Ortaklık Payları
51.052.752 27.209.823 24.271.642 12.930.896
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056974
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