***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 357.957 -704.678 59.193.464 1.669.952 22.807.808 54.333.698 167.658.201 178.129 167.836.330Transferler-8.568.078 1.743.296 61.158.480 -54.333.698 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)699.188 26.510.635 27.209.823 -20.600 27.189.223Sermaye Arttırımı57.000.000 -38.400.000 18.600.000 18.600.000Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-75.000.000 -75.000.000 -75.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)20.198 20.198 20.198Dönem Sonu Bakiyeler27 87.000.000 -74.642.043 -5.490 40.625.386 3.413.248 45.586.486 26.510.635 138.488.222 157.529 138.645.751Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 87.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.413.248 44.815.497 69.380.282 359.928.771 147.311 360.076.082Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)51.052.752 51.052.752 51.052.752Dönem Karı (Zararı)51.491 51.491Sermaye Arttırımı15.000.000 15.000.000 15.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)102.559.556 102.559.556Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.494.975 -2.494.975 -2.494.975Dönem Sonu Bakiyeler27 102.000.000 -74.642.043 -690.414 230.652.201 3.412.967 111.701.085 51.052.752 526.046.104 198.802 526.244.906Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-78.230.418 43.825.033Dönem Karı (Zararı)51.096.521 26.490.035Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)51.096.521 26.490.035Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.683.840 19.156.014Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.17-19 13.729.965 8.999.551Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerNot.24 47.559 1.997.920Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 47.559 1.997.920Karşılıklar İle İlgili DüzeltmelerNot.22-24 13.221.428 743.417Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22-24 3.598.038 1.990.861Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerNot.22-24 0 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerNot.22-24 9.623.390 -1.247.444Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerNot.33 20.016.603 4.740.457Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerNot.31,33 -2.652.204 -1.639.361Faiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerNot.31-33 19.416.611 6.860.677Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriNot.10 1.816.931 -411.204Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriNot.10 1.435.265 -69.655Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-8.640.976 -827.872Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot.35 11.178.680 4.421.975Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler130.581 -919.434Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili DüzeltmelerNot.17-19 130.581 -919.434İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-155.718.571 13.259.300Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 -110.781.175 -6.020.865İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10 1.295.506 -6.437.339İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.10 -112.076.681 416.474Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -1.537.085 33.484.642İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11 0 33.798.888İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Not.11 -1.537.085 -314.246Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili DüzeltmelerNot.13 -941.246 -160.308Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)Not.15 -86.941.270 -12.244.683Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.10 72.904.581 2.699.929İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10 -14.459 -113.774İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)Not.10 72.919.040 2.813.703Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Not.20 3.833.048 625.467Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerNot.11 -3.876.459 2.444.157İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.11 0 8.544.857İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)Not.11 -3.876.459 -6.100.700Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)Not.15 -26.030.079 -4.602.529İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.348.886 -2.966.510Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)Not.26 -7.118.951 -622.695Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)4.770.065 -2.343.815Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-54.938.210 58.905.349Ödenen Faiz-16.764.407 -5.221.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan ÖdemelerNot.22-24 -164.513 -901.437Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.363.288 -8.957.563YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-57.640.316 -7.690.878İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları15.000.000 4.650.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.17-19 1.421.981 49.562.093Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.17-19 1.421.981 49.562.093Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.17-19 -74.062.297 -61.902.971Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.17-19 -63.647.476 -61.902.971Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıNot.17-19 -10.414.821FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI205.515.124 -45.721.116Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit GirişleriPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri102.559.556Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)-75.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriNot.8 102.955.568 29.278.884İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.644.390 -9.586.961Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)69.644.390 -9.586.961DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 42.165.293 18.198.343DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNot.6 111.809.683 8.611.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot.6 111.809.683 42.165.293Finansal YatırımlarNot.7 1.300.000 0Ticari AlacaklarNot.10 223.143.172 112.361.997İlişkili Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10,37 10.328.212 11.623.718İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot.10,37 212.814.960 100.738.279Diğer AlacaklarNot.11 1.935.179 398.094İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot:11,37 1.935.179 398.094StoklarNot.13 2.255.834 1.314.588Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 94.700.144 13.452.121İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.434İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler94.690.710 13.452.121Cari Dönem Vergisiyle İlgili VarlıklarNot.25 11.818 638.766Diğer Dönen VarlıklarNot.26 6.818.875 11.588.938ARA TOPLAM441.974.705 181.919.797TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR441.974.705 181.919.797DURAN VARLIKLARDiğer AlacaklarNot.11 66.396 66.396İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer AlacaklarNot.11,37 66.396 66.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen YatırımlarNot.16 18.137.578 9.496.602Yatırım Amaçlı GayrimenkullerNot.17 72.874.550 72.730.000Maddi Duran VarlıklarNot.18 503.395.449 453.966.520Kullanım Hakkı VarlıklarıNot.18 1.207.009 1.207.009Maddi Olmayan Duran VarlıklarNot.19 12.932.556 3.076.802Peşin Ödenmiş GiderlerNot.15 9.844.046 4.141.365İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9.844.046 4.141.365TOPLAM DURAN VARLIKLAR618.457.584 544.684.694TOPLAM VARLIKLAR1.060.432.289 726.604.491KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli BorçlanmalarNot.8 23.267.749 3.113.149İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar23.267.749 3.113.149Banka Kredileri23.267.749 3.113.149Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.707.615 61.475.376İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli KısımlarıNot.8 72.707.615 61.475.376Banka KredileriNot.8 71.709.877 60.912.946Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 997.738 562.430Ticari BorçlarNot.10 159.277.037 86.372.456İlişkili Taraflara Ticari BorçlarNot.10,37 29.798 44.257İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot.10,37 159.247.239 86.328.199Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarNo.20 9.102.593 5.269.545Diğer BorçlarNot.11 26.327.460 23.150.336İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.327.460 23.150.336Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 9.849.654 35.879.733İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Not.15 9.849.654 35.879.733Dönem Karı Vergi YükümlülüğüNot.35 2.677.741Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22 16.635.083 5.350.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22,24 3.608.779 1.947.153Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot.22,24 13.026.304 3.402.914ARA TOPLAM319.844.932 220.610.662TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER319.844.932 220.610.662UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 123.586.175 52.017.446İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarNot.8 123.586.175 52.017.446Banka Kredileri123.234.400 51.230.363Kiralama İşlemlerinden BorçlarNot.8 351.775 787.083Diğer BorçlarNot.11 8.990.877 16.044.453İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarNot.11,37 8.990.877 16.044.453Uzun Vadeli KarşılıklarNot.22,24 7.469.074 5.697.175Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.469.074 5.697.175Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot.35 74.296.325 72.158.673TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER214.342.451 145.917.747TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER534.187.383 366.528.409ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar526.046.104 359.928.771Ödenmiş SermayeNot.27 102.000.000 87.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)102.559.556 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-74.642.043 -74.642.043Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Not.27 229.961.787 229.961.787Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)229.961.787 229.961.787Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)230.652.201 230.652.201Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-690.414 -690.414Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerNot.27 3.412.967 3.413.248Geçmiş Yıllar Karları veya ZararlarıNot.27 111.701.085 44.815.497Net Dönem Karı veya Zararı51.052.752 69.380.282Kontrol Gücü Olmayan Paylar198.802 147.311TOPLAM ÖZKAYNAKLAR526.244.906 360.076.082TOPLAM KAYNAKLAR1.060.432.289 726.604.491Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılatNot.28 563.906.292 225.743.831 305.627.241 113.458.464Satışların MaliyetiNot.28 -493.570.523 -184.000.896 -277.498.044 -94.040.790TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)70.335.769 41.742.935 28.129.197 19.417.674BRÜT KAR (ZARAR)70.335.769 41.742.935 28.129.197 19.417.674Genel Yönetim GiderleriNot.29-30 -13.317.429 -7.305.072 -7.156.450 -4.173.907Pazarlama GiderleriNot.29-30 -494.853 -225.701 -256.486 -129.392Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot.31 24.159.272 9.044.276 15.959.359 4.365.762Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot.31 -13.774.369 -9.874.385 -1.476.123 -3.525.788ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.908.390 33.382.053 35.199.497 15.954.349Yatırım Faaliyetlerinden GelirlerNot.32 1.656.304 4.125.000 3.723.372Yatırım Faaliyetlerinden GiderlerNot.32 -1.786.885 -3.205.566 -399.998 -2.853.817Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12.261.799 1.831.839 6.083.826 726.076FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)79.039.608 36.133.326 40.883.325 17.549.980Finansman GelirleriNot.33 2.652.204 1.639.361 1.394.943 637.571Finansman GiderleriNot.33 -19.416.611 -6.860.677 -13.353.310 -3.813.431SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)62.275.201 30.912.010 28.924.958 14.374.120Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-11.178.680 -4.421.975 -4.535.331 -2.202.789Dönem Vergi (Gideri) GeliriNot.35 -9.041.029 -8.638.073 -2.689.101 -5.371.525Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-2.137.651 4.216.098 -1.846.230 3.168.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)51.096.521 26.490.035 24.389.627 12.171.331DÖNEM KARI (ZARARI)51.096.521 26.490.035 24.389.627 12.171.331Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar43.769 -20.600 110.166 -68.196Ana Ortaklık Payları51.052.752 26.510.635 24.279.461 12.239.527Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 699.188 -7.819 691.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 896.159 -9.774 886.385Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-196.971 1.955 -195.016Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 1.955 1.955Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-196.971 0 -196.971Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi EtkisiKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar- 0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 699.188 -7.819 691.369TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.096.521 27.189.223 24.381.808 12.862.700Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar43.769 -20.600 110.166 -68.196Ana Ortaklık Payları51.052.752 27.209.823 24.271.642 12.930.896http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056974BIST