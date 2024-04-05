***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
05.04.2024 09:56
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporları 15 Nisan 2024 tarihinde Kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 15/04/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267970
BIST
'
12:019.380
En Düşük
|Değişim
|: 2,75%
|| 250,74
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.382
12:0132,0080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,1122
|Açılış
|: 31,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
12:0134,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0573
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
12:012.354,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,28
|Açılış
|: 2.354,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler11:55
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.758.362
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|87.844.529
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|89.898.784
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.614.564
|% 9,93
|
|BSOKE
|23,92
|147.767.038
|% -8,21
|
|AKENR
|15,28
|754.449.127
|% -6,54
|
|BRKVY
|179,20
|7.312.512
|% -6,23
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|CASA
|96,90
|375.391
|% -5,65
|
|THYAO
|298,00
|5.162.615.485
|% 2,76
|
|ISCTR
|12,59
|3.562.149.642
|% 0,72
|
|YKBNK
|30,02
|2.815.139.494
|% 4,97
|
|KCHOL
|215,50
|1.702.492.522
|% 3,01
|
|EREGL
|41,00
|1.622.001.067
|% 4,01
|
|ISCTR
|12,59
|3.562.149.642
|% 0,72
|
|ZOREN
|5,51
|571.510.750
|% 4,75
|
|EKGYO
|9,73
|921.672.823
|% 4,85
|
|YKBNK
|30,02
|2.815.139.494
|% 4,97
|
|HALKB
|14,97
|948.551.969
|% 5,05
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9965
|32,0031
|% 0,34
|
|Euro
|34,7012
|34,7183
|% 0,18
|
|Sterlin
|40,0867
|40,2877
|% 0,23
|
|Frank
|35,1179
|35,2939
|% 0,06
|
|Riyal
|8,4581
|8,5005
|% 0,27
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,76
|26,80
|% 0,66
|
|Platin
|924,28
|925,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,01
|1.014,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,81
|90,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,45
|2.287,79
|% 0,66
|