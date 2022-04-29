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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.04.2022 12:43
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemdeki kar dağıtım maddesi hak kullanım süreçleri içine işaretlenmiştir.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Tarihi 31.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Soğanlık Orta Mahalle Bektaş Sokak No:1 Kartal-İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve mevcut Yönetim Kurulu tarafından aday olarak seçilen iki adet bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin onaylanarak seçilmesi.
7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin tespiti
8 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Şirketimizin 2022 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kuruluşun genel kurul onayına sunulması,
10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
11 - Şirketin 2021 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Yönetim kurulu kararı ve Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025424


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Altın Gr. 913 913 12,90  
Cumhuriyet 6.067 6.158 86,00  
Tam 6.038 6.189 86,74  
Yarım 2.919 2.994 41,96  
Çeyrek 1.464 1.497 20,98  
Gümüş.Ons 23,49 23,52 0,35  
Gümüş Gr. 11,19 11,21 0,19  
B. Petrol 109 109 1,71  
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