***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
25.08.2022 14:48
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058309
BIST
14:363.140
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 79,70
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.145
En Düşük
3.075
14:3618,1656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0239
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1768
En Düşük
18,1333
14:3618,1507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
14:361.029,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 8,27
|Açılış
|: 1.029,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler14:36
|HALKB
|6,49
|1.506.457.927
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|583.267.904
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|HKTM
|19,48
|3.521.244
|% 9,99
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,92
|363.189.381
|% -6,92
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|CANTE
|89,05
|16.092.789
|% -4,96
|
|ISCTR
|7,85
|5.524.970.918
|% 4,25
|
|THYAO
|69,95
|4.956.983.190
|% 1,89
|
|YKBNK
|6,41
|3.186.191.120
|% 6,13
|
|AKBNK
|11,73
|2.961.837.050
|% 5,96
|
|GARAN
|24,98
|2.100.800.726
|% 6,66
|
|ISCTR
|7,85
|5.524.970.918
|% 4,25
|
|YKBNK
|6,41
|3.186.191.120
|% 6,13
|
|EKGYO
|3,86
|1.754.841.457
|% 1,58
|
|AKBNK
|11,73
|2.961.837.050
|% 5,96
|
|HALKB
|6,49
|1.506.457.927
|% 10,00
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1517
|18,1656
|% 0,13
|
|Euro
|18,1317
|18,1507
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,4381
|21,5456
|% 0,52
|
|Frank
|18,7699
|18,8830
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8164
|4,8405
|% 0,09
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|14,10
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|8,27
|
|Cumhuriyet
|6.863
|6.966
|67,00
|
|Tam
|6.893
|6.943
|28,00
|
|Yarım
|3.359
|3.394
|13,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,30
|0,14
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,57
|
Seans Raporu
14:36
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14:50GARAN
Yüzde 6.66 oranında artışla 24.98 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 599, 156 adet işlem
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14:49EUHOL
Yüzde 8.00 oranında artışla 2.70 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 660, 370 adet işlem
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14:48ALBRK
Yüzde 8.09 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 965, 029 adet işlem
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14:47XU100
Endeks 3, 143 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 69 üstünde . İşlem hacmi 45, 961.00 milyon TL de
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14:47HEDEF
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 835, 483 adet işlem