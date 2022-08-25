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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

25.08.2022 14:48
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29. Maddesinin 5. Fıkrası gereğince hazırlanan "Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu" ekte yer almaktadır. 
  
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058309


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QNBFB 46,44 1.047.080 % 10,00  
BRMEN 2,20 493.574 % 10,00  
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Frank 18,7699 18,8830 % 0,43  
Riyal 4,8164 4,8405 % 0,09  
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14:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.765 14,10  
Altın Gr. 1.030 1.030 8,27  
Cumhuriyet 6.863 6.966 67,00  
Tam 6.893 6.943 28,00  
Yarım 3.359 3.394 13,00  
Çeyrek 1.685 1.697 7,00  
Gümüş.Ons 19,34 19,36 0,23  
Gümüş Gr. 11,29 11,30 0,14  
B. Petrol 102 102 0,57  
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