***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
16.11.2022 17:00
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası gereğince hazırlanan ''Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu'' ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080436
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0176
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,3435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0721
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.061,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,62
|Açılış
|: 1.062,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 10,00
|
|BURVA
|44,44
|34.124.536
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|90.076.463
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|383.212.134
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.601.870
|% 10,00
|
|BASCM
|4,19
|1.067.650
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|141.082.448
|% -9,99
|
|CASA
|134,40
|2.243.567
|% -9,98
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|THYAO
|104,60
|10.584.394.182
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.048.404
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.071.494
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6104
|18,6191
|% 0,09
|
|Euro
|19,3278
|19,3435
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,9831
|22,0934
|% -0,07
|
|Frank
|19,6454
|19,7638
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9366
|4,9613
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.045
|7.176
|-19,00
|
|Yarım
|3.421
|3.508
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.753
|-5,00
|
Seans Raporu
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO