***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
08.03.2023 16:32
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası gereğince hazırlanan ''Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu'' ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121662
BIST
17:595.438
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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18,9927
En Düşük
18,8991
17:5920,0070
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|: 1.103,74
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1.109,38
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKVY
|25,30
|61.597.755
|% 10,00
|
|LIDFA
|5,39
|87.601.372
|% 10,00
|
|SDTTR
|101,20
|411.370.933
|% 10,00
|
|POLTK
|1.683,50
|23.818.767
|% 10,00
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|SOKE
|17,18
|530.484.017
|% 9,99
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|ULUSE
|196,30
|241.273.378
|% -10,00
|
|DOAS
|142,20
|1.708.797.462
|% -10,00
|
|UZERB
|190,30
|5.204.148
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,26
|23.776.838
|% -9,95
|
|ISKUR
|680.000,00
|680.000
|% -9,33
|
|AKBNK
|19,93
|6.406.919.385
|% 7,04
|
|ASTOR
|46,10
|6.345.817.513
|% -5,42
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.726.618
|% 9,94
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|EREGL
|43,02
|4.749.359.039
|% -2,93
|
|YKBNK
|11,59
|5.463.364.582
|% 8,22
|
|ISCTR
|14,27
|5.652.726.618
|% 9,94
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|AKBNK
|19,93
|6.406.919.385
|% 7,04
|
|SKBNK
|2,69
|747.855.960
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|2.120.549.751
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9367
|18,9427
|% 0,12
|
|Euro
|20,0074
|20,0169
|% 0,28
|
|Sterlin
|22,3400
|22,4520
|% 0,14
|
|Frank
|20,0447
|20,1654
|% 0,20
|
|Riyal
|5,0305
|5,0557
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,08
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|-64,00
|
|Tam
|7.551
|7.618
|35,00
|
|Yarım
|3.689
|3.728
|17,00
|
|Çeyrek
|1.845
|1.864
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,23
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,30
|12,31
|0,08
|
|B. Petrol
|82,73
|82,73
|-0,56
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