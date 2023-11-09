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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

09.11.2023 15:00
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

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Açıklamalar

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 5.fıkrası gereğince hazırlanan 30.09.2023 tarihli finansal sonuçlara göre ''Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu'' ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla, 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216258


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