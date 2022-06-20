***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.06.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 28.12.2016 tarihli iç yönergenin iptal edilerek yerine ekteki yeni iç yönergenin kabul edilmesine, tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038292BIST