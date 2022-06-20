***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
20.06.2022 17:31
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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İç Yönerge
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.06.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 28.12.2016 tarihli iç yönergenin iptal edilerek yerine ekteki yeni iç yönergenin kabul edilmesine, tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038292
BIST
17:322.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,12
|Açılış
|: 2.549
|
|Önceki Kapanış
|: 2.533
|
2.555
En Düşük
2.511
17:3217,3359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 23,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2700
|
17,3931
En Düşük
17,2675
17:3218,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0840
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
18,3525
En Düşük
18,0996
17:321.023,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,03
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:32
|DOKTA
|29,00
|187.641
|% 20,53
|
|EGEEN
|2.205,50
|193.011.079
|% 10,00
|
|ORMA
|31,46
|642.256
|% 10,00
|
|LIDFA
|11,66
|3.822.218
|% 10,00
|
|ULUSE
|167,60
|29.617.474
|% 9,97
|
|BRKO
|1,35
|1.699.842
|% -6,25
|
|DOBUR
|44,74
|1.075.268
|% -5,25
|
|ISDMR
|23,82
|142.265.103
|% -5,10
|
|YONGA
|19,90
|148.174
|% -4,78
|
|RAYSG
|12,10
|1.849.572
|% -4,65
|
|THYAO
|50,80
|6.728.471.920
|% 5,44
|
|EREGL
|27,84
|4.276.245.833
|% -3,47
|
|SISE
|22,08
|1.503.412.676
|% 0,82
|
|SASA
|45,88
|1.423.903.165
|% -0,35
|
|TUPRS
|260,50
|1.133.407.598
|% -2,94
|
|ODAS
|3,09
|862.372.142
|% 5,46
|
|YKBNK
|4,89
|912.345.899
|% 0,20
|
|DOHOL
|4,07
|689.153.479
|% 2,78
|
|EREGL
|27,84
|4.276.245.833
|% -3,47
|
|THYAO
|50,80
|6.728.471.920
|% 5,44
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3302
|17,3359
|% 0,06
|
|Euro
|18,2517
|18,2695
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,1419
|21,2479
|% 0,13
|
|Frank
|17,8437
|17,9512
|% 0,35
|
|Riyal
|4,6049
|4,6280
|% 0,03
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-2,02
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.788
|6.891
|-75,00
|
|Yarım
|3.333
|3.370
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.685
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|21,58
|21,60
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,03
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,63
|
Seans Raporu
17:32
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17:47KFEIN
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17:44XU100
Endeks 2, 541 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 34, 180.00 milyon TL de
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17:44YYLGD
Yüzde 7.53 oranında artışla 16.57 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 353, 668 adet işlem