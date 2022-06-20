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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge

20.06.2022 17:31
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )

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İç Yönerge

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Açıklamalar

Şirketimizin 20.06.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında 28.12.2016 tarihli iç yönergenin iptal edilerek yerine ekteki yeni iç yönergenin kabul edilmesine, tescil işlemleri için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038292


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