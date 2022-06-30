***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge
30.06.2022 15:33
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )
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Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 20.02.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen iç yönergesi Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040348
BIST
16:482.400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,50
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.428
En Düşük
2.368
16:4816,6921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0539
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
16:4817,4150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0273
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
16:48974,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,47
|Açılış
|: 974,46
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler16:46
|BMSCH
|10,89
|118.697.713
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,90
|9.775.147
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.920.873
|% 9,87
|
|GESAN
|42,70
|251.720.290
|% 9,43
|
|MERIT
|31,92
|19.994.679
|% 8,28
|
|LIDFA
|11,34
|30.995.265
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.625.027
|% -9,98
|
|BERA
|14,48
|502.594.254
|% -8,99
|
|ULUSE
|206,00
|19.447.250
|% -7,50
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|THYAO
|46,64
|4.164.989.050
|% 1,00
|
|SISE
|21,44
|2.901.311.718
|% 3,68
|
|EREGL
|27,08
|1.466.002.548
|% 2,03
|
|KRDMD
|11,36
|1.119.821.664
|% 1,79
|
|ASELS
|23,06
|1.065.857.937
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,68
|972.407.666
|% 5,93
|
|TSKB
|2,02
|318.707.859
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|671.194.311
|% 1,40
|
|ODAS
|2,86
|428.352.473
|% -1,38
|
|SISE
|21,44
|2.901.311.718
|% 3,68
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6873
|16,7005
|% 0,37
|
|Euro
|17,3971
|17,4226
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,2247
|20,3261
|% 0,54
|
|Frank
|17,3953
|17,5001
|% 0,20
|
|Riyal
|4,4347
|4,4569
|% 0,27
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.818
|-0,35
|
|Altın Gr.
|975
|975
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.612
|13,00
|
|Tam
|6.495
|6.592
|-49,00
|
|Yarım
|3.179
|3.223
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.592
|1.611
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|-1,29
|