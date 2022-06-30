***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20.02.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilen iç yönergesi Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040348BIST