***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.05.2022 12:16
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtım Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
11:342.466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 15,16
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
11:3416,3967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0479
|Açılış
|: 114,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 114,1700
|
16,3983
En Düşük
16,3130
11:3417,5981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0385
|Açılış
|: 26,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1600
|
17,6366
En Düşük
17,5279
11:3411,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,17
|Açılış
|: 11,75
|
|Önceki Kapanış
|: 11,58
|
11,76
En Düşük
11,53
BIST En Aktif Hisseler11:34
|RODRG
|17,60
|3.452.150
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,99
|12.793.433
|% 9,91
|
|LIDFA
|10,00
|3.731.140
|% 9,77
|
|COSMO
|9,85
|22.655
|% 9,44
|
|HATEK
|20,90
|13.677.787
|% 7,73
|
|IHAAS
|23,28
|138.516
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,91
|97.043.268
|% -4,28
|
|KAPLM
|60,00
|464.100
|% -4,15
|
|MEPET
|3,56
|10.501.926
|% -3,00
|
|PENTA
|393,10
|36.907.213
|% -2,94
|
|THYAO
|44,46
|1.242.644.743
|% 0,00
|
|KARSN
|6,55
|959.206.623
|% 2,34
|
|EREGL
|33,48
|866.291.175
|% 3,27
|
|KRDMD
|14,92
|838.002.378
|% 1,84
|
|SISE
|20,74
|459.875.735
|% -0,77
|
|KARSN
|6,55
|959.206.623
|% 2,34
|
|DOHOL
|3,83
|318.448.003
|% 1,86
|
|SKBNK
|1,30
|82.413.975
|% -2,26
|
|HALKB
|5,67
|344.993.367
|% 2,53
|
|EKGYO
|2,62
|161.258.677
|% 0,38
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3875
|16,3967
|% 0,29
|
|Euro
|17,5840
|17,5981
|% 0,22
|
|Sterlin
|20,6253
|20,7287
|% 0,38
|
|Frank
|17,0310
|17,1336
|% 0,32
|
|Riyal
|4,3572
|4,3790
|% 0,29
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,31
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,33
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|0,16
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,41
|
Seans Raporu
11:34
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