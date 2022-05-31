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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.05.2022 18:55
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuzun 26 Mayıs 2022 tarihli kar dağıtımı ile ilgili teklifi kararı onaylanarak kabul edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 26.05.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRSL00017 Peşin 0,0980392 9,80392 10 0,0882352 8,82352
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 Peşin 0,0980392 9,80392 10 0,0882352 8,82352

Nakit Kar Payı Ödeme Zaman Aralığı
Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)
15.09.2022 30.09.2022

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRSL00017 0 0
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26.05.2022 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:
Yönetim Kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda 2021 yılı karından brüt 10.000.000,00 TL net 9.000.000,00 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin ekte yer alan kâr dağıtım tablosunda görüldüğü şekilde 31.05.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına
Bu çerçevede
a) 2021 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârından toplam 964.937,21 TL nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
b) Ortaklara brüt 10.000.000,00 TL, net 9.000.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasına
c) Kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
d) Kâr dağıtımının 15.09.2022 ile 30.09.2022 tarihleri arasındaki Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 102.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.412.021,47
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 79.339.800 28.035.839,53
4. Vergiler ( - ) -9.959.518 -8.737.095,36
5. Net Dönem Kârı 69.380.282 19.298.744,17
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -964.937,21 -964.937,21
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 68.415.344,79 18.333.806,96
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 68.415.344,79 18.333.806,96
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 68.415.344,79 18.333.806,96
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 10.000.000 10.000.000
* Nakit 10.000.000 10.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 58.415.344,79 8.333.806,96
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 882.352,94 4,81 0,0882 8,82
B Grubu 8.117.647,06 44,28 0,0882 8,82
TOPLAM 9.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033690


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Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,83 21,85 0,29  
Gümüş Gr. 11,51 11,53 0,15  
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