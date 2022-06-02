***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulumuzun 26 Mayıs 2022 tarihli kar dağıtımı ile ilgili teklif kararı onaylanarak kabul edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 26.05.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRSL00017 Peşin 0,0980392 9,80392 10 0,0882352 8,82352B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 Peşin 0,0980392 9,80392 10 0,0882352 8,82352Nakit Kar Payı Ödeme Zaman AralığıNakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Teklif Edilen) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği İlk Tarih (Genel Kurulca Onaylanan) Nakit Kar Payı Hak Kullanımının Başlayabileceği Son Tarih (Genel Kurulca Onaylanan)15.09.2022 30.09.2022 15.09.2022 30.09.2022Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRSL00017 0 0B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 26.05.2022 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:Yönetim Kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda 2021 yılı karından brüt 10.000.000,00 TL net 9.000.000,00 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin ekte yer alan kâr dağıtım tablosunda görüldüğü şekilde 31.05.2022 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasınaBu çerçevedea) 2021 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârından toplam 964.937,21 TL nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,b) Ortaklara brüt 10.000.000,00 TL, net 9.000.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasınac) Kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,d) Kâr dağıtımının 15.09.2022 ile 30.09.2022 tarihleri arasındaki Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 102.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 3.412.021,47Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 79.339.800 28.035.839,534. Vergiler ( - ) -9.959.518 -8.737.095,365. Net Dönem Kârı 69.380.282 19.298.744,176. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) -964.937,21 -964.937,218. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 68.415.344,79 18.333.806,96Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 68.415.344,79 18.333.806,969. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 68.415.344,79 18.333.806,9611. Ortaklara Birinci Kâr Payı 10.000.000 10.000.000* Nakit 10.000.000 10.000.000* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 58.415.344,79 8.333.806,9620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 882.352,94 4,81 0,0882 8,82B Grubu 8.117.647,06 44,28 0,0882 8,82TOPLAM 9.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034140BIST