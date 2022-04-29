***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 14:12
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Genel Müdürlüğe Kerem Birant'ın , Genel Müdür Yardımcılığına ise Kadir Alper Birant'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025496
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