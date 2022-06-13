***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 11:58
(No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.06.2022 tarihinde tescil olan 31.05.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Fahri Kayhan Söyler ve Burhan Gezgin 'e ait bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036888
BIST
13:312.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -23,27
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
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2.552
En Düşük
2.515
13:3117,2527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1423
|Açılış
|: 17,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
13:3118,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0925
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
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18,2021
En Düşük
17,8779
13:311.028,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,93
|Açılış
|: 1.028,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler13:31
|FONET
|14,35
|84.949.431
|% 9,96
|
|UFUK
|55,45
|2.488.613
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|1.387.249
|% 9,65
|
|CASA
|130,00
|1.872.467
|% 9,24
|
|EUREN
|23,44
|283.845.094
|% 8,52
|
|TSGYO
|5,48
|72.287.614
|% -9,87
|
|SUMAS
|61,70
|243.700
|% -8,18
|
|ULUUN
|19,58
|68.710.965
|% -5,77
|
|KERVN
|0,54
|198.040
|% -5,26
|
|SOKM
|13,28
|94.596.835
|% -4,87
|
|THYAO
|46,78
|2.967.416.070
|% 0,17
|
|EREGL
|31,72
|1.457.973.728
|% -4,57
|
|SISE
|21,88
|847.767.940
|% -1,53
|
|SASA
|42,36
|824.793.965
|% -3,64
|
|KRDMD
|13,39
|806.930.188
|% -4,29
|
|SEGYO
|1,22
|163.885.104
|% 5,17
|
|EKGYO
|2,58
|279.492.540
|% -0,39
|
|DOHOL
|4,06
|440.401.289
|% 0,25
|
|YKBNK
|4,75
|454.866.137
|% 0,00
|
|ODAS
|2,83
|223.216.360
|% -3,08
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2452
|17,2527
|% 0,83
|
|Euro
|18,0747
|18,1041
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,9909
|21,0961
|% -0,07
|
|Frank
|17,2924
|17,3965
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5803
|4,6033
|% 0,73
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-14,41
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|6.830
|6.934
|27,00
|
|Tam
|6.795
|6.903
|-37,00
|
|Yarım
|3.336
|3.376
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.688
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,33
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|Gümüş Gr.
|11,92
|11,93
|-0,12
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|B. Petrol
|120
|120
|-2,07
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