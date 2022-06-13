***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









(No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.06.2022 tarihinde tescil olan 31.05.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Fahri Kayhan Söyler ve Burhan Gezgin 'e ait bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036888BIST