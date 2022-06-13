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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.06.2022 11:58
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

(No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 10.06.2022 tarihinde tescil olan 31.05.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Fahri Kayhan Söyler ve Burhan Gezgin 'e ait bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036888


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Altın Ons 1.857 1.858 -14,41  
Altın Gr. 1.028 1.028 -1,93  
Cumhuriyet 6.830 6.934 27,00  
Tam 6.795 6.903 -37,00  
Yarım 3.336 3.376 -19,00  
Çeyrek 1.671 1.688 -9,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,59 -0,33  
Gümüş Gr. 11,92 11,93 -0,12  
B. Petrol 120 120 -2,07  
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