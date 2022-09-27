***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2022 15:52
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iştiraklerinden Gürsel Taşımacılık A.Ş.'nin Ürdün'deki iştiraki olan Jordanian and Turkish for Public Bus Management and Operation Company ‘nin 2019 yılından bu yana Ürdün'de devam ettirmekte olduğu şehir içi ulaşım hizmetinin 2. fazı için 9 Ekim 2022'de ihale yapılacak olup, daha önce Twitter hesabımızda da sözü edilen Ürdün'deki şirket araçlarının küçük bir bölümü ile ihale öncesinde deneme mahiyetinde hizmet verilmeye başlanmıştır.
İhalenin olumlu sonuçlanması halinde halen 135 araçla yapılmakta olan iş büyüklüğü 135 araç artarak 270 araca çıkacaktır. Bu durumun iştirakimizin faaliyetleri üzerindeki yaratacağı olumlu etki ihale sonrasında ayrıca açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065467
BIST
16:203.304
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 43,72
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.319
En Düşük
3.265
16:2018,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5500
|
18,5132
En Düşük
18,4396
16:2017,8279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0937
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
17,9049
En Düşük
17,6995
16:20973,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 10,25
|Açılış
|: 973,25
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
975,94
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler16:18
|KMPUR
|58,00
|99.145.024
|% 9,95
|
|KUVVA
|45,08
|1.674.158
|% 9,95
|
|ISFIN
|6,86
|46.610.461
|% 9,94
|
|KONTR
|58,10
|389.797.187
|% 9,93
|
|ARASE
|121,90
|126.178.231
|% 9,92
|
|ISGYO
|8,19
|17.254.758
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|1.141.361
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|15.507.133
|% -9,96
|
|SKBNK
|2,06
|1.357.822.086
|% -9,65
|
|ZOREN
|3,85
|1.010.663.480
|% -9,41
|
|THYAO
|71,95
|3.589.204.947
|% 3,67
|
|GARAN
|20,08
|2.794.787.835
|% 4,20
|
|TSKB
|2,58
|2.740.481.477
|% -1,53
|
|YKBNK
|7,44
|2.601.388.039
|% 7,36
|
|SASA
|67,90
|2.396.679.958
|% 2,34
|
|TSKB
|2,58
|2.740.481.477
|% -1,53
|
|SKBNK
|2,06
|1.357.822.086
|% -9,65
|
|EKGYO
|4,11
|1.842.970.527
|% 4,58
|
|YKBNK
|7,44
|2.601.388.039
|% 7,36
|
|ISCTR
|8,09
|2.247.075.246
|% 5,48
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4765
|18,4896
|% 0,08
|
|Euro
|17,8052
|17,8174
|% 0,47
|
|Sterlin
|19,8745
|19,9742
|% 1,07
|
|Frank
|18,6325
|18,7447
|% 0,68
|
|Riyal
|4,8995
|4,9241
|% 0,14
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|14,76
|
|Altın Gr.
|973
|973
|9,81
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.665
|-44,00
|
|Tam
|6.613
|6.684
|5,00
|
|Yarım
|3.217
|3.267
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.634
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,69
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,20
|
|B. Petrol
|84,31
|84,31
|1,45
|
Seans Raporu
16:18
daha fazla
-
16:31GRNYO
Yüzde 7.58 oranında artışla 4.97 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 021, 802 adet işlem
-
16:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 76, 37 artarak (% 2.16 ) 3, 609
-
16:30
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, TSKB
-
16:30RUBNS
Yüzde 5.53 oranında artışla 21.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 847, 349 adet işlem
-
16:28SUNTK
Yüzde 4.71 oranında artışla 28.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 754, 995 adet işlem