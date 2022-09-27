***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iştiraklerinden Gürsel Taşımacılık A.Ş.'nin Ürdün'deki iştiraki olan Jordanian and Turkish for Public Bus Management and Operation Company ‘nin 2019 yılından bu yana Ürdün'de devam ettirmekte olduğu şehir içi ulaşım hizmetinin 2. fazı için 9 Ekim 2022'de ihale yapılacak olup, daha önce Twitter hesabımızda da sözü edilen Ürdün'deki şirket araçlarının küçük bir bölümü ile ihale öncesinde deneme mahiyetinde hizmet verilmeye başlanmıştır.İhalenin olumlu sonuçlanması halinde halen 135 araçla yapılmakta olan iş büyüklüğü 135 araç artarak 270 araca çıkacaktır. Bu durumun iştirakimizin faaliyetleri üzerindeki yaratacağı olumlu etki ihale sonrasında ayrıca açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065467BIST