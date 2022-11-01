***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 12:09
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin iştiraklerinden Gürsel Taşımacılık A.Ş.'nin Ürdün'deki iştiraki olan Jordanian and Turkish for Public Bus Management and Operation Company ‘nin 2019 yılından bu yana Ürdün'de devam ettirmekte olduğu şehir içi ulaşım hizmetinin 2. fazı için 9 Ekim 2022 günü girmiş olduğu ihalede süreç olağan şekilde devam etmekte olup, ihale makamı ile teknik ve mali konularda görüşmeler yapılmaktadır. İhalenin sonuçlanması halinde yeniden açıklama yapılacaktır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075837
BIST
12:084.086
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 107,43
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
12:0818,6236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
12:0818,4770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0734
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
12:08985,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 9,03
|Açılış
|: 985,90
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
987,90
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler12:08
|AKCNS
|48,40
|53.939.278
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.019.525
|% 10,00
|
|NTGAZ
|32,62
|263.849.025
|% 9,98
|
|VKING
|16,34
|10.633.381
|% 9,96
|
|BRLSM
|17,97
|145.572.499
|% 9,71
|
|EMNIS
|50,45
|318.390
|% -9,99
|
|DYOBY
|20,32
|98.553.678
|% -9,45
|
|YKSLN
|10,88
|74.463.215
|% -8,42
|
|VERTU
|32,94
|106.049.235
|% -7,99
|
|PNSUT
|46,90
|45.634.832
|% -7,86
|
|THYAO
|103,60
|2.857.328.158
|% 2,27
|
|SASA
|130,20
|1.751.409.385
|% 8,32
|
|SISE
|33,92
|1.575.066.351
|% 2,11
|
|AKBNK
|15,02
|1.369.991.220
|% 2,74
|
|TCELL
|26,92
|1.318.878.748
|% 4,99
|
|EKGYO
|4,47
|1.096.057.623
|% 1,36
|
|YKBNK
|9,46
|1.063.238.964
|% 2,71
|
|ISCTR
|9,49
|958.289.319
|% 1,82
|
|AKBNK
|15,02
|1.369.991.220
|% 2,74
|
|DOHOL
|6,11
|523.619.583
|% 2,52
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6150
|18,6236
|% 0,09
|
|Euro
|18,4684
|18,4770
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,3914
|21,4986
|% 0,62
|
|Frank
|18,6500
|18,7623
|% 0,87
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,10
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|13,09
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,44
|
|Cumhuriyet
|6.601
|6.700
|29,00
|
|Tam
|6.635
|6.698
|47,00
|
|Yarım
|3.233
|3.272
|23,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.635
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,67
|19,69
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,80
|0,33
|
|B. Petrol
|94,11
|94,11
|1,30
|
Seans Raporu
12:08
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12:23BAGFS
Yüzde 6.79 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 868 adet işlem
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12:21XU100
Endeks 4, 079 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 33, 545.00 milyon TL de
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12:18EDATA
Yüzde 9.10 oranında artışla 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 537, 818 adet işlem
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12:17KONTR
Yüzde 7.69 oranında artışla 105.70 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 762, 156 adet işlem
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12:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, KOZAA, TKFEN