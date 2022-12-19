***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyetlerinde kullanılmak üzere daha önce açıklanan toplam tutarı 75.000.000.-TL olan Mercedes marka 25 adet otobüsün teslimi tamamlanmış olup, 20.12.2022 (yarın) tarihinde satıcı firmada teslim töreni gerçekleşecektir. Yine Mercedes marka toplamı yaklaşık 54.000.000 TL olan 10 adet otobüs alımı için yeni bir anlaşma yapılmış olup, yeni otobüsler 2023 yılının ilk üç ayında teslim alınacaktır. Alınan yeni otobüslerin Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı projelerinde kullanılması planlanmaktadır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088433BIST