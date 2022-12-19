***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2022 16:04
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin faaliyetlerinde kullanılmak üzere daha önce açıklanan toplam tutarı 75.000.000.-TL olan Mercedes marka 25 adet otobüsün teslimi tamamlanmış olup, 20.12.2022 (yarın) tarihinde satıcı firmada teslim töreni gerçekleşecektir. Yine Mercedes marka toplamı yaklaşık 54.000.000 TL olan 10 adet otobüs alımı için yeni bir anlaşma yapılmış olup, yeni otobüsler 2023 yılının ilk üç ayında teslim alınacaktır. Alınan yeni otobüslerin Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışı projelerinde kullanılması planlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088433
BIST
16:245.342
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 127,62
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.383
En Düşük
5.268
16:2418,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7550
|
18,6685
En Düşük
18,6001
16:2419,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0211
|Açılış
|: 19,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8550
|
19,8894
En Düşük
19,7129
16:241.074,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.074,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.074,86
|
1.078,70
En Düşük
1.072,18
BIST En Aktif Hisseler16:24
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|DOHOL
|10,02
|2.182.248.083
|% 9,99
|
|PLTUR
|13,32
|2.773.570
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.826.475.016
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|21.296.763
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|7.170.233
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|57.496.066
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,93
|968.073.612
|% -9,77
|
|YKBNK
|12,50
|11.710.552.678
|% 6,38
|
|PETKM
|19,69
|7.852.606.009
|% 2,66
|
|THYAO
|142,30
|5.566.094.609
|% 2,15
|
|ISCTR
|13,42
|5.501.415.577
|% 7,96
|
|AKBNK
|20,28
|5.186.542.597
|% 8,74
|
|YKBNK
|12,50
|11.710.552.678
|% 6,38
|
|EKGYO
|8,31
|4.053.532.307
|% 1,09
|
|ISCTR
|13,42
|5.501.415.577
|% 7,96
|
|PETKM
|19,69
|7.852.606.009
|% 2,66
|
|ALBRK
|3,79
|1.275.127.758
|% 8,60
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6409
|18,6585
|% 0,03
|
|Euro
|19,7783
|19,7865
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6107
|22,7241
|% -0,02
|
|Frank
|19,9182
|20,0382
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% -0,01
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,50
|
|Altın Gr.
|1.075
|1.075
|0,08
|
|Cumhuriyet
|7.217
|7.326
|1,00
|
|Tam
|7.250
|7.297
|39,00
|
|Yarım
|3.511
|3.567
|19,00
|
|Çeyrek
|1.761
|1.783
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,61
|79,61
|0,57
|
Seans Raporu
16:24
daha fazla
-
16:38AKMGY
Yüzde 5.83 oranında artışla 79.85 lira fiyatla işlem gören hissede 156, 156 adet işlem
-
16:37ALBRK
Yüzde 8.88 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 795, 623 adet işlem
-
16:36
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, BIMAS, HEKTS
-
16:36XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 03 artarak (% 2.98 ) 4, 693
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANEL, PLTUR, CUSAN, SKBNK, OTTO, HALKB, VAKBN, DOHOL