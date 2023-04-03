***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bünyesinde başlanmış olan sürdürülebilirlik çalışmalarını daha etkili ve verimli şekilde sürdürmek, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almak ve 2022 yılı sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması amacıyla ''Hayat Çevre Sürdürülebilirlik Danışmanlığı ve Eğitim Hizmetleri'' ile "Sürdürülebilirlik Danışmanlığı Hizmetleri" sözleşmesi 03.04.2023 tarihinde imzalanmıştır. Danışmanlık şirketi, proje kapsamında şirketimizin ilk sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamında danışmanlık hizmetlerini sunacaktır.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130907BIST