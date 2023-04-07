***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin daha önce hissedarlarına duyurmuş olduğu Almanya Hamburg şehrinde yerleşik AGT Bus-& Eventlogistik Şirketi ile Şirketimiz arasında yeni başlayacağımız işin hazırlık süreci için Almanya'ya 15 adet otobüs gönderilmiş olup, sözleşme süreçleri tamamlanmıştır.İşin başlaması ve diğer gelişmeler Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133831BIST