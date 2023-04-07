***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2023 17:20
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce hissedarlarına duyurmuş olduğu Almanya Hamburg şehrinde yerleşik AGT Bus-& Eventlogistik Şirketi ile Şirketimiz arasında yeni başlayacağımız işin hazırlık süreci için Almanya'ya 15 adet otobüs gönderilmiş olup, sözleşme süreçleri tamamlanmıştır.
İşin başlaması ve diğer gelişmeler Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133831
BIST
18:054.925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 11,83
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.955
En Düşük
4.899
18:0519,2759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 19,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
18:0521,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0182
|Açılış
|: 21,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
18:051.242,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,52
|Açılış
|: 1.242,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AZTEK
|23,32
|109.044.901
|% 10,00
|
|MRSHL
|529,10
|15.709.919
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|KRGYO
|18,60
|23.630.180
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|38.999.755
|% 9,97
|
|ONCSM
|116,30
|141.816.481
|% -9,98
|
|TMPOL
|32,50
|127.311.201
|% -9,97
|
|KSTUR
|315,00
|869.305
|% -6,53
|
|POLTK
|2.065,00
|29.869.208
|% -6,32
|
|DITAS
|27,32
|18.439.227
|% -5,79
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|THYAO
|127,40
|2.805.774.922
|% 0,16
|
|ASTOR
|56,70
|2.193.545.147
|% -3,49
|
|EREGL
|34,86
|1.933.893.933
|% 0,06
|
|GESAN
|74,35
|1.807.538.632
|% 9,99
|
|EKGYO
|6,69
|1.536.067.336
|% 4,37
|
|KOZAL
|21,60
|2.943.419.576
|% 0,93
|
|AKFYE
|15,17
|1.564.371.819
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,49
|245.957.464
|% -0,80
|
|ISCTR
|11,81
|1.126.570.545
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2251
|19,2759
|% 0,13
|
|Euro
|20,9698
|21,0519
|% 0,09
|
|Sterlin
|23,8159
|23,9353
|% -0,21
|
|Frank
|21,1709
|21,2984
|% -0,08
|
|Riyal
|5,1135
|5,1392
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|8.489
|8.618
|46,00
|
|Tam
|8.518
|8.604
|41,00
|
|Yarım
|4.160
|4.210
|20,00
|
|Çeyrek
|2.080
|2.105
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,47
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|