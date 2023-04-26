***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin coğrafi olarak büyüme stratejileri kapsamında Eskişehir ilinde 2 Mayıs 2023 tarihinde faaliyete geçecek olan TEİ yerleşkesi personel taşıma hizmetlerinde kullanılmak üzere,Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin açmış olduğu ihaleyle 30 adet 26 S serisi plaka 10 yıl süreyle kiralanmıştır. Projenin anlaşma süresi üç yıl olup, sözleşme büyüklüğü yaklaşık 100 Milyon TL.dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141239BIST