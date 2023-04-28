***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 28.04.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca oluşturulması gereken Bağımsız Üye Aday Listesi ile ilgili çalışmalar kapsamında,Aday olarak belirlenen Sn. Fahri Kayhan Söyler ve Sn. Burhan Gezgin'in, 27.04.2023 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirmeleri sonucunda, mevcut adayların gerekli kriterleri sağladığı görüldüğünden, halen görevdeki Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin görevlerinin devamını içeren Bağımsız Üye Aday Listesinin ilk olağan genel kurulun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142829BIST