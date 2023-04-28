***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 15:32
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 28.04.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca oluşturulması gereken Bağımsız Üye Aday Listesi ile ilgili çalışmalar kapsamında,
Aday olarak belirlenen Sn. Fahri Kayhan Söyler ve Sn. Burhan Gezgin'in, 27.04.2023 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirmeleri sonucunda, mevcut adayların gerekli kriterleri sağladığı görüldüğünden, halen görevdeki Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin görevlerinin devamını içeren Bağımsız Üye Aday Listesinin ilk olağan genel kurulun onayına sunulmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142829
BIST
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|GOODY
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|AVHOL
|16,21
|13.728.293
|% 9,97
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|PAGYO
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|GRTRK
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|VKING
|30,60
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|% -10,00
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|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
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|RYSAS
|28,40
|69.444.991
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|CEMTS
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|9,69
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|1.168.697.992
|% -2,50
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|16,56
|997.133.718
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|Alış
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|% 0,17
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|Sterlin
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|% 0,17
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|Frank
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|16:11
|Alış
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|Tam
|9.110
|9.332
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|4.446
|4.570
|32,00
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|2.292
|13,00
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