***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAkaryakıta gelen tüm artış ve azalışlarla birlikte, asgari ücret, köprü ve otoban geçiş ücretleri, enflasyon verileri gibi maliyet artışı yaratan kalemler sözleşmelerimiz gereği fiyatlarımıza yansıtılarak maliyet dengemizi korumaktadır.Gerçekleşen son fiyat değişiklikleri bu kapsamda olup, sözleşmelerimiz gereği fiyatlarımıza yansıtılacaktır.Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172565BIST