***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.07.2023 09:32
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Akaryakıta gelen tüm artış ve azalışlarla birlikte, asgari ücret, köprü ve otoban geçiş ücretleri, enflasyon verileri gibi maliyet artışı yaratan kalemler sözleşmelerimiz gereği fiyatlarımıza yansıtılarak maliyet dengemizi korumaktadır.
Gerçekleşen son fiyat değişiklikleri bu kapsamda olup, sözleşmelerimiz gereği fiyatlarımıza yansıtılacaktır.
Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172565
BIST
'
12:166.569
En Düşük
|Değişim
|: 2,05%
|| 131,73
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1626,2715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1462
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1629,5131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1385
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:161.649,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.649,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:16
|INGRM
|634,70
|11.356.818
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|437.646.944
|% 9,99
|
|MAALT
|592,30
|10.560.709
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|13.867.400
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.560.327
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,06
|16.370.853
|% -7,52
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|MTRYO
|6,13
|7.068.825
|% -6,13
|
|THYAO
|217,70
|4.591.914.183
|% 1,97
|
|ASELS
|73,05
|3.715.128.150
|% 5,11
|
|YKBNK
|14,01
|2.540.139.320
|% 0,72
|
|SISE
|49,86
|2.428.214.157
|% 1,30
|
|EREGL
|38,98
|1.774.246.064
|% 0,93
|
|YKBNK
|14,01
|2.540.139.320
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,32
|1.372.809.946
|% 0,97
|
|ZOREN
|3,70
|495.141.068
|% 2,49
|
|ISCTR
|14,72
|1.518.232.926
|% 1,59
|
|AKBNK
|25,88
|1.769.797.506
|% 4,52
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2417
|26,2715
|% 0,56
|
|Euro
|29,5054
|29,5131
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2926
|34,4646
|% 0,58
|
|Frank
|30,4588
|30,6423
|% 0,88
|
|Riyal
|6,9756
|7,0105
|% 0,46
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|7,64
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.642
|10.837
|54,00
|
|Yarım
|5.321
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,33
|
Seans Raporu
12:16
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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Yüzde 8.95 oranında artışla 96.75 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 957 adet işlem
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12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TOASO, ARCLK
-
12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 74 artarak (% 2.07 ) 5, 903
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, RYSAS, GESAN, ALMAD, ATSYH, EUYO, MARKA, SOKE, PASEU, INGRM