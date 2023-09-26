***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2023 16:24
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2023 yılı ilk yarıyıl finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerin yer aldığı yatırımcı sunumumuz ekli dosyada yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197383
BIST
'
16:508.360
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 54,86
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.258
En Yüksek
8.390
16:5027,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0651
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:5028,9119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0692
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
16:501.671,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.671,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:50
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|146.301.153
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|107.950.115
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|YONGA
|55,00
|1.950.461
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.254.586
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|765.357.959
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|126.026.672
|% -9,94
|
|THYAO
|231,60
|9.373.188.059
|% -0,39
|
|SASA
|50,45
|9.264.359.231
|% 9,91
|
|TUPRS
|170,30
|9.247.845.524
|% 2,59
|
|ISCTR
|25,72
|5.600.688.081
|% 2,23
|
|HEKTS
|25,84
|4.777.164.246
|% 8,30
|
|ZOREN
|5,55
|3.722.741.135
|% 9,47
|
|KATMR
|2,36
|766.164.695
|% -4,84
|
|ADESE
|2,44
|765.357.959
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,05
|1.140.490.663
|% 0,50
|
|ODAS
|12,84
|3.092.479.110
|% 6,20
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2650
|27,2709
|% 0,24
|
|Euro
|28,8984
|28,9119
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,1183
|33,2844
|% -0,02
|
|Frank
|29,7409
|29,9200
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2475
|7,2839
|% 0,21
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.907
|-9,17
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-43,00
|
|Tam
|11.086
|11.163
|-35,00
|
|Yarım
|5.560
|5.605
|-17,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.802
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,13
|-0,13
|
|B. Petrol
|91,83
|91,83
|-0,05
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, ASTOR
-
17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 84 artarak (% 0.44 ) 7, 293
-
17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : REEDR, ULKER, SKBNK, HATSN, ADGYO, TARKM, QNBFL, GOZDE, YONGA, TURGG
-
17:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, TUCLK, KSTUR, BRMEN, ADESE
-
17:04
BURVA, SAYAS, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında