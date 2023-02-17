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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

17.02.2023 18:26
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerimiz hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 16.000 0,023 12,25
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 14.169 0,013 12,33
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 4 0 12,34
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 5.000 0,005 12,35
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 821 0 12,36
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 1.107 0 12,37
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 2.899 0 12,38
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 16.02.2023 10.000 0,01 11,92
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 16.02.2023 10.000 0,01 12
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 16.02.2023 10.000 0,01 12,1
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 16.02.2023 10.000 0,01 12,2
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 17.02.2023 20.000 0,02 10,4
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 17.02.2023 10.000 0,01 10,48
B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 17.02.2023 10.000 0,01 10,49

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında bugün yapılan alımlar tabloda bulunmaktadır. 17 Şubat 2023 tarihinde 10,40 TL- 10,49 TL fiyat aralığından (ortalama 10,442 TL) 40.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GRSEL payları 120.000 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,118)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114907


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