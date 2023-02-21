***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri alımımız hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.500.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 16.000 0,023 12,25B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 14.169 0,013 12,33 16.000B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 4 0 12,34 30.169B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 5.000 0,005 12,35 30.173B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 821 0 12,36 35.173B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 1.107 0 12,37 35.994B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 15.02.2023 2.899 0 12,38 37.101B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 16.02.2023 10.000 0,01 11,92 40.000B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 16.02.2023 10.000 0,01 12 50.000B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 16.02.2023 10.000 0,01 12,1 60.000B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 16.02.2023 10.000 0,01 12,2 70.000B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 17.02.2023 20.000 0,02 10,4 80.000B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 17.02.2023 10.000 0,01 10,48 100.000B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 17.02.2023 10.000 0,01 10,49 110.000B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 20.02.2023 10.000 0,01 10,76 120.000B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 20.02.2023 10.000 0,01 11,12 130.000B Grubu, GRSEL, TREGRSL00025 21.02.2023 10.000 0,01 11,59 140.000Ek AçıklamalarŞirketimizin 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında bugün yapılan alımlar tabloda bulunmaktadır. 21 Şubat 2023 tarihinde 11,49 TL- 11,64 TL fiyat aralığından (ortalama 11,59 TL) 10.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu GRSEL payları 150.000 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,147)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115647BIST