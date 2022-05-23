***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ödenmiş sermayesinin artırılması sonucunda elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin olarak ,Sermaye Piyasası Kurulunun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33. maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031862BIST