***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
25.08.2022 14:48
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü Maddesi uyarınca Halka arzdan elde edilen fonların kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte sunulmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058310
BIST
16:513.121
En Yüksek
|Değişim
|: 1,98%
|| 60,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
16:5118,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0280
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
16:5118,1366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0448
|Açılış
|: 18,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
16:511.024,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,11
|Açılış
|: 1.024,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler16:51
|SNGYO
|4,18
|64.234.483
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.521.291.244
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.198.875
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.047.080
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,91
|404.534.565
|% -7,08
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,52
|200.223.973
|% -5,17
|
|ISCTR
|7,81
|6.787.168.074
|% 3,72
|
|THYAO
|69,65
|5.950.526.003
|% 1,46
|
|YKBNK
|6,38
|4.022.578.664
|% 5,63
|
|AKBNK
|11,68
|3.964.505.246
|% 5,51
|
|GARAN
|25,18
|2.702.777.355
|% 7,51
|
|ISCTR
|7,81
|6.787.168.074
|% 3,72
|
|YKBNK
|6,38
|4.022.578.664
|% 5,63
|
|EKGYO
|3,84
|2.281.844.808
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,68
|3.964.505.246
|% 5,51
|
|ALBRK
|2,48
|615.414.191
|% 5,53
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1640
|18,1697
|% 0,15
|
|Euro
|18,1225
|18,1366
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3842
|21,4915
|% 0,26
|
|Frank
|18,7610
|18,8741
|% 0,38
|
|Riyal
|4,8229
|4,8470
|% 0,23
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|3,55
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|5,08
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.948
|49,00
|
|Tam
|6.871
|6.919
|4,00
|
|Yarım
|3.348
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.679
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,04
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,82
|
Seans Raporu
16:51
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17:06ADESE
Yüzde 7.22 oranında artışla 1.04 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 837, 170 adet işlem
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17:05SNGYO
Yüzde 9.74 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 606, 266 adet işlem
-
17:04INTEM
Yüzde 5.91 oranında artışla 92.25 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 754 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 3, 115 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 59, 217.00 milyon TL de
-
17:02AKBNK
Yüzde 5.33 oranında artışla 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 342, 237, 300 adet işlem