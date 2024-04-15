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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

15.04.2024 18:10
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/04/2024
Karar Sayısı
2024-11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizin 31.12.2023 tarihli konsolide mali tablolarının kabulüne ilişkin sorumluluk beyanımız ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272105


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PAPIL 154,00 140.521.015 % 10,00  
LUKSK 122,10 41.399.694 % 10,00  
FLAP 10,68 159.156.930 % 9,99  
GOLTS 534,00 1.011.747.331 % 9,99  
TGSAS 69,45 26.633.505 % 9,98  
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Dolar 32,3977 32,4137 % 0,18  
Euro 34,4555 34,4947 % 0,19  
Sterlin 40,2804 40,4823 % -0,18  
Frank 35,4482 35,6259 % -0,02  
Riyal 8,6267 8,6700 % -0,16  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,68 28,72 % 0,66  
Platin 967,57 968,45 % 0,66  
Paladyum 1.030,21 1.032,94 % 0,66  
Brent Pet. 89,98 89,98 % 0,66  
Altın Ons 2.365,69 2.366,09 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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