***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi Kapsamındaki çalışma süreci sonucunda oluşturulan 2022 yılı Sürdürülebilirlik raporumuz web sitemizde yayınlanmış olup, aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Gursel_Turizm_Surdurulebilirlik_Raporu_2022.pdf (gurseltur.com.tr)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230081BIST