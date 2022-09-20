***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırımcı RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 2. Çeyrek finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerle, 2022 yılı ve gelecek dönemlere ilişkin beklentilerimizin yer aldığı yatırımcı sunumu ekli dosyada yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064330BIST