***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
21.03.2023 16:40
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2022 yılı finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgilerle, 2022 yılı ve gelecek dönemlere ilişkin beklentilerimizin yer aldığı yatırımcı sunumu ekli dosyada yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126760
BIST
17:594.907
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -68,84
|Açılış
|: 4.986
|
|Önceki Kapanış
|: 4.975
|
5.020
En Düşük
4.890
17:5919,0303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0256
|Açılış
|: 19,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2600
|
19,0389
En Düşük
18,9338
17:5920,5107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1626
|Açılış
|: 20,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6400
|
20,5541
En Düşük
20,3199
17:591.191,56
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -18,10
|Açılış
|: 1.191,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.209,66
|
1.214,03
En Düşük
1.188,64
BIST En Aktif Hisseler17:59
|PKENT
|133,30
|102.626.841
|% 9,98
|
|AKFYE
|14,33
|3.301.732
|% 9,98
|
|FENER
|64,00
|521.341.234
|% 9,97
|
|BVSAN
|63,50
|488.025.900
|% 9,96
|
|ONCSM
|121,70
|104.101.636
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,38
|134.428.858
|% -9,99
|
|MARKA
|8,59
|52.826.223
|% -9,96
|
|VANGD
|6,99
|16.616.291
|% -9,81
|
|AVOD
|2,91
|178.133.122
|% -9,06
|
|EPLAS
|46,66
|56.472.263
|% -9,04
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|THYAO
|123,90
|3.784.791.598
|% -1,74
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|EREGL
|37,02
|3.343.410.707
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,64
|4.261.407.947
|% -2,57
|
|EKGYO
|6,58
|1.341.040.077
|% -3,38
|
|YKBNK
|10,29
|1.811.816.210
|% 0,10
|
|ASTOR
|63,00
|9.342.448.187
|% 7,78
|
|GOKNR
|24,70
|3.746.310.452
|% 4,84
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0219
|19,0285
|% 0,13
|
|Euro
|20,5034
|20,5218
|% 0,85
|
|Sterlin
|23,1251
|23,2410
|% -0,64
|
|Frank
|20,5249
|20,6486
|% 0,71
|
|Riyal
|5,0485
|5,0739
|% 0,09
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.191
|1.191
|-18,78
|
|Cumhuriyet
|8.062
|8.184
|-48,00
|
|Tam
|8.052
|8.144
|-98,00
|
|Yarım
|3.947
|3.985
|-48,00
|
|Çeyrek
|1.974
|1.993
|-23,00
|
|Gümüş Gr.
|13,61
|13,62
|-0,17
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59MERKO
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 974, 145 adet işlem
-
17:58PINSU
Yüzde -4.82 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 516, 216 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KRDMD, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 4 kaybederek (% -0.39 ) 4, 453
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PKENT, DENGE, HATEK, PENTA, BVSAN, ANELE, AKFYE, ONCSM