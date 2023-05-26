***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
26.05.2023 14:48
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 2023 yılı 1. Çeyrek Dönemine ait finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu ekte sunulmuş olup, aynı zamanda www.gurseltur.com.tr web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154071
BIST
18:004.581
En Düşük
|Değişim
|: 3,45%
|| 152,68
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.437
En Yüksek
4.605
18:0019,9689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0410
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
18:0021,3874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0405
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3427
18:001.247,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,81
|Açılış
|: 1.247,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ADEL
|109,50
|29.261.440
|% 9,99
|
|KLRHO
|30,48
|200.628.919
|% 9,96
|
|ENSRI
|9,50
|37.319.928
|% 9,95
|
|TMSN
|51,00
|136.674.596
|% 9,91
|
|MARTI
|3,00
|33.500.560
|% 9,89
|
|SAMAT
|19,01
|276.737.917
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|228.505
|% -9,97
|
|CANTE
|23,08
|354.937.615
|% -5,41
|
|LIDER
|73,40
|51.503.272
|% -3,99
|
|OYAYO
|10,53
|18.833.629
|% -2,86
|
|THYAO
|142,30
|7.796.653.740
|% 6,11
|
|ASELS
|43,74
|2.615.452.904
|% 8,70
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|SASA
|50,25
|2.508.925.790
|% 3,35
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|EKGYO
|7,04
|2.520.740.086
|% 8,98
|
|ISCTR
|10,54
|2.008.788.094
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,51
|2.213.507.642
|% 1,47
|
|YKBNK
|9,16
|1.228.978.760
|% 1,55
|
|KOZAL
|19,69
|2.179.001.367
|% 4,51
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9677
|19,9720
|% 0,22
|
|Euro
|21,3403
|21,3452
|% -0,39
|
|Sterlin
|24,5447
|24,6678
|% 0,23
|
|Frank
|21,9354
|22,0676
|% 0,08
|
|Riyal
|5,3117
|5,3383
|% 0,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|1,55
|
|Altın Gr.
|1.246
|1.246
|2,07
|
|Cumhuriyet
|9.260
|9.400
|97,00
|
|Tam
|9.213
|9.465
|82,76
|
|Yarım
|4.474
|4.688
|106,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.330
|39,00
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,84
|0,26
|
|B. Petrol
|76,91
|76,91
|0,65
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59PGSUS
Yüzde 6.52 oranında artışla 433.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 829, 955 adet işlem
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17:58KZBGY
Yüzde 9.06 oranında artışla 17.69 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 189, 661 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 576 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 51, 786.00 milyon TL de
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.95 oranında artışla 9.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 660, 535 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 6.37 oranında artışla 432.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 822, 073 adet işlem