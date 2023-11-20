***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu
20.11.2023 12:03
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, 2023 yılı 3. Çeyrek Dönemine ait finansal sonuçlarının değerlendirildiği yatırımcı sunumu ekte sunulmuş olup, aynı zamanda www.gurseltur.com.tr web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218880
BIST
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13:307.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 106,81
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.975
13:3028,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1070
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7844
En Düşük
28,6078
13:3031,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1180
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
13:301.827,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.827,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:30
|LIDFA
|8,47
|25.434.225
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|193.045.777
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|11.583.416
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.467.478
|% 9,99
|
|RODRG
|71,55
|23.284.035
|% 9,99
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|ISBTR
|629.997,50
|1.894.995
|% -9,71
|
|THYAO
|257,25
|5.096.767.483
|% 1,18
|
|EREGL
|39,34
|1.935.121.649
|% 2,77
|
|TUPRS
|154,70
|1.845.834.380
|% 0,78
|
|MIATK
|52,25
|1.553.308.686
|% -6,82
|
|BRSAN
|789,00
|1.495.418.956
|% 7,93
|
|ZOREN
|5,12
|815.232.934
|% 1,39
|
|EKGYO
|7,65
|900.419.071
|% 1,59
|
|ISCTR
|20,92
|1.456.354.298
|% 1,85
|
|IHLAS
|1,35
|88.799.183
|% -5,59
|
|IHLGM
|1,85
|111.255.630
|% -6,57
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7310
|28,7844
|% 0,37
|
|Euro
|31,4377
|31,4487
|% 0,38
|
|Sterlin
|35,7788
|35,9582
|% 0,43
|
|Frank
|32,4174
|32,6127
|% 0,53
|
|Riyal
|7,6446
|7,6830
|% 0,28
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,57
|% 0,66
|
|Platin
|903,10
|904,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,53
|1.060,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,27
|81,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.976,95
|1.977,26
|% 0,66
|