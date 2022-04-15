***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/05/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞİRKET CİROSUNA OLUMLU ETKİSİ OLACAKTIR.AçıklamalarŞirketimiz Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic.A.Ş'nin vermiş olduğu personel taşımacılık hizmetleri kapsamında Türkiye'nin önde gelen, sektöründe lider konumda olan üç yeni müşterimiz ile hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, nisan ayı içerisinde hizmet vermeye başladığımız bu sözleşmelerin ciromuza etkisi yıllık yaklaşık olarak 60.000.000.-TL tutarındadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021043BIST