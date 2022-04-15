***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
15.04.2022 12:03
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/05/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
ŞİRKET CİROSUNA OLUMLU ETKİSİ OLACAKTIR.
Açıklamalar
Şirketimiz Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Servis Tic.A.Ş'nin vermiş olduğu personel taşımacılık hizmetleri kapsamında Türkiye'nin önde gelen, sektöründe lider konumda olan üç yeni müşterimiz ile hizmet sözleşmesi imzalanmış olup, nisan ayı içerisinde hizmet vermeye başladığımız bu sözleşmelerin ciromuza etkisi yıllık yaklaşık olarak 60.000.000.-TL tutarındadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021043
BIST
11:552.478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,64
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
11:5514,6352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0315
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
11:5515,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
11:55928,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,77
|Açılış
|: 928,88
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler11:52
|IHAAS
|16,94
|17.609.592
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.465.772
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.633.616
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|YUNSA
|20,70
|24.270.614
|% 8,95
|
|OYLUM
|2,32
|4.223.033
|% -4,92
|
|ERSU
|5,07
|28.516.218
|% -4,34
|
|ALBRK
|1,91
|24.212.114
|% -3,54
|
|DOBUR
|49,84
|2.862.281
|% -3,41
|
|ROYAL
|3,08
|108.262
|% -3,14
|
|THYAO
|37,48
|968.193.040
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,90
|933.851.858
|% -2,68
|
|GARAN
|13,63
|522.413.091
|% -0,51
|
|SISE
|17,37
|452.792.144
|% 0,12
|
|TUPRS
|260,60
|385.615.446
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,90
|933.851.858
|% -2,68
|
|TSKB
|1,86
|304.058.370
|% 0,54
|
|ODAS
|2,33
|245.032.689
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,12
|345.090.438
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,18
|66.064.168
|% -0,84
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6353
|14,6391
|% 0,24
|
|Euro
|15,8330
|15,8545
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,0754
|19,1711
|% 0,13
|
|Frank
|15,4693
|15,5625
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8913
|3,9108
|% 0,19
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,75
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
11:52
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12:07ATATP
Yüzde 5.26 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 508 adet işlem
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12:06DOAS
Yüzde 6.85 oranında artışla 66.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 718, 892 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 28 kaybederek (% -0.05 ) 2, 771
-
12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, TRKCM
-
12:03XU100
Endeks 2, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 261.00 milyon TL de