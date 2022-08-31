***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
31.08.2022 13:41
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Almanya'da yerleşik AGT Bus-& Eventlogistik Şirketi
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/09/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketin Yurtdışı iş deneyimine ve cirosuna olumlu katkı
Açıklamalar
Şirketimiz ile Almanya'da yerleşik AGT Bus-& Eventlogistik Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile Şirketimizin hizmet verdiği otobüs sınıfındaki araçlarımızla Almanya'nın Hamburg şehrinde personel ve diğer toplu ulaşım hizmeti verilecek olup, söz konusu işin Şirketimizin Avrupa standartlarında hizmet deneyimine ve gelecekte artabilecek hizmet ihracatı faaliyetine olumlu etki sağlaması beklenmektedir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059071
BIST
13:463.173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 8,39
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.189
En Düşük
3.160
13:4618,1981
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0032
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
13:4618,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0535
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
13:461.000,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.000,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
1.000,30
BIST En Aktif Hisseler13:44
|EGGUB
|279,40
|88.903.748
|% 10,00
|
|ATSYH
|143,00
|8.377.941
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|50.929.637
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|2.378.392
|% 9,99
|
|PETUN
|31,36
|22.214.662
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|3.266.870
|% -10,00
|
|KAPLM
|63,45
|3.990.497
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|1.958.558
|% -9,98
|
|ETYAT
|5,33
|3.250.133
|% -8,58
|
|PRZMA
|4,05
|1.511.450
|% -6,68
|
|THYAO
|72,00
|4.001.172.121
|% 2,20
|
|GARAN
|23,22
|1.872.188.193
|% -4,13
|
|HALKB
|8,29
|1.637.462.112
|% 5,74
|
|PETKM
|13,64
|1.614.607.860
|% 1,41
|
|EKGYO
|4,10
|1.466.015.243
|% 1,74
|
|EKGYO
|4,10
|1.466.015.243
|% 1,74
|
|HALKB
|8,29
|1.637.462.112
|% 5,74
|
|VAKBN
|7,04
|1.199.175.977
|% 5,86
|
|YKBNK
|6,79
|1.106.242.679
|% -1,02
|
|PETKM
|13,64
|1.614.607.860
|% 1,41
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1860
|18,1962
|% -0,03
|
|Euro
|18,1549
|18,1612
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,0834
|21,1891
|% -0,10
|
|Frank
|18,4938
|18,6052
|% -0,39
|
|Riyal
|4,8269
|4,8511
|% 0,13
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-13,92
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,29
|
|Cumhuriyet
|6.701
|6.802
|-61,00
|
|Tam
|6.725
|6.775
|-57,00
|
|Yarım
|3.277
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|17,94
|17,97
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|10,49
|10,51
|-0,27
|
|B. Petrol
|94,73
|94,73
|-3,11
|