***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıAlmanya'da yerleşik AGT Bus-& Eventlogistik ŞirketiVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/09/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketin Yurtdışı iş deneyimine ve cirosuna olumlu katkıAçıklamalarŞirketimiz ile Almanya'da yerleşik AGT Bus-& Eventlogistik Şirketi arasında imzalanan sözleşme ile Şirketimizin hizmet verdiği otobüs sınıfındaki araçlarımızla Almanya'nın Hamburg şehrinde personel ve diğer toplu ulaşım hizmeti verilecek olup, söz konusu işin Şirketimizin Avrupa standartlarında hizmet deneyimine ve gelecekte artabilecek hizmet ihracatı faaliyetine olumlu etki sağlaması beklenmektedir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059071BIST