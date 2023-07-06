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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

06.07.2023 09:08
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/08/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin faaliyet sonuçlarında satış cirosunu artırıcı etki yaratacaktır.
Açıklamalar

Şirketimizin büyük ölçekli sanayi kuruluşları ile uzun soluklu işbirliği ve çözüm ortaklığı hedefleri doğrultusunda, Eskişehir'de faaliyet gösteren, Ülkemizin otomotiv sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer alan müşterimizle 2+1 yıl süreli ve yaklaşık kontrat değeri eskalasyon tahminleri katıldığında 700.000.000.-TL'yi bulan personel taşıma anlaşması yapılmıştır. 1 Ağustos 2023 tarihinde faaliyete başlanacak proje için hazırlık ve satın alma görüşmelerine başlanmıştır. 
Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166112


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PSDTC 45,36 8.933.146 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.933.146 % 9,99  
PSDTC 45,36 8.933.146 % 9,99  
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Sterlin 33,0677 33,2335 % 0,12  
Frank 28,9545 29,1289 % 0,19  
Riyal 6,9361 6,9709 % 0,07  
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Altın Ons 1.921 1.921 5,71  
Altın Gr. 1.611 1.611 5,22  
Cumhuriyet 10.773 10.935 15,00  
Tam 10.687 10.976 33,22  
Yarım 5.196 5.326 5,00  
Çeyrek 2.606 2.663 2,00  
Gümüş.Ons 23,23 23,26 0,12  
Gümüş Gr. 19,47 19,50 0,10  
B. Petrol 76,38 76,38 -0,27  
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