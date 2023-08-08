***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
08.08.2023 16:59
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Okulları
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/09/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin faaliyet sonuçlarında satış cirosunu artırıcı etki yaratacaktır.
Açıklamalar
Türkiye öğrenci taşımacılığında pazarın önemli bir bölümünü müşteri portföyünde bulunduran şirketimiz, köklü vakıflarımız arasında yer alan Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Okullarıyla 3 yıl süreli anlaşmaya varmıştır.
5 ayrı kampüste personel ve öğrenci taşımacılığı hizmeti verilecektir.
Yaklaşık kontrat değeri eskalasyon tahminleri katıldığında 630.000.000 TL'yi bulması beklenmektedir. 2023-2024 eğitim döneminde faaliyete başlanacak proje için hazırlık ve satınalma görüşmelerine başlanmıştır.
Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182118
BIST