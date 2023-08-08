***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıFevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık OkullarıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih11/09/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin faaliyet sonuçlarında satış cirosunu artırıcı etki yaratacaktır.AçıklamalarTürkiye öğrenci taşımacılığında pazarın önemli bir bölümünü müşteri portföyünde bulunduran şirketimiz, köklü vakıflarımız arasında yer alan Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Okullarıyla 3 yıl süreli anlaşmaya varmıştır.5 ayrı kampüste personel ve öğrenci taşımacılığı hizmeti verilecektir.Yaklaşık kontrat değeri eskalasyon tahminleri katıldığında 630.000.000 TL'yi bulması beklenmektedir. 2023-2024 eğitim döneminde faaliyete başlanacak proje için hazırlık ve satınalma görüşmelerine başlanmıştır.Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182118BIST