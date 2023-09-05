***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/10/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin faaliyet sonuçlarında satış cirosunu artırıcı etki yaratacaktır.AçıklamalarBüyük ölçekli sanayi kuruluşlarıyla uzun soluklu işbirliği ve çözüm ortaklığı hedeflerimiz doğrultusunda, İç Anadolu Bölgesi'nde faaliyet gösteren, otomotiv sektörünün önde gelen üreticileri arasında yer alan müşterimizle 5 yıl süreli ve yaklaşık kontrat değeri eskalasyon tahminleri katıldığında 691.000.000 TL'yi bulan personel taşıma anlaşması yapılmıştır.1 Ekim 2023 tarihinde hizmete başlayacağımız proje için hazırlık ve satın-alma görüşmelerine başlanmıştır.Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191736BIST