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***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

06.10.2023 15:25
***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
09/10/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirketimizin faaliyet sonuçlarında satış cirosunu artırıcı etki yaratacaktır.
Açıklamalar

       İstanbul ilinde faaliyette olan iki vakıf üniversitesi ile "Personel ve Öğrenci Taşıma Hizmetleri" kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Üniversitelerimizde 9 Ekim 2023 tarihinde tam kapasiteli olarak hizmete başlanacaktır.
İlk müşterimiz ile 3 yıllık sözleşme imzalanmış, kontrat değerinin eskalasyon tahminleri katıldığında 275.000.000 TL olması beklenmektedir.
İkinci müşterimiz ile 1 yıl süreli sözleşme imzalanmış, kontrat değeri 9.917.600 TL'dir.
Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200820


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Yarım 5.497 5.550 30,00  
Çeyrek 2.740 2.775 15,00  
Gümüş.Ons 21,28 21,31 0,32  
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