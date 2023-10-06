***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***GRSEL*** GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih09/10/2023Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirketimizin faaliyet sonuçlarında satış cirosunu artırıcı etki yaratacaktır.Açıklamalarİstanbul ilinde faaliyette olan iki vakıf üniversitesi ile "Personel ve Öğrenci Taşıma Hizmetleri" kapsamında sözleşme imzalanmıştır. Üniversitelerimizde 9 Ekim 2023 tarihinde tam kapasiteli olarak hizmete başlanacaktır.İlk müşterimiz ile 3 yıllık sözleşme imzalanmış, kontrat değerinin eskalasyon tahminleri katıldığında 275.000.000 TL olması beklenmektedir.İkinci müşterimiz ile 1 yıl süreli sözleşme imzalanmış, kontrat değeri 9.917.600 TL'dir.Değerli yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200820BIST